Baru dua tahun lalu Robert Andrich menarik perhatian semua penggemar sepak bola di Jerman: pada Euro kandang, ia, agak mengejutkan, menjadi starter di setiap pertandingan tim asuhan pelatih saat itu Julian Nagelsmann dan menonjol secara visual dengan rambut merah mudanya serta secara permainan lewat kekuatan duel tanpa kompromi. Ia menjaga ruang bagi para seniman dan distributor bola Toni Kroos serta Ilkay Gündogan dan tersingkir secara dramatis bersama tim DFB di perempat final oleh Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa.

Kini Andrich tak lagi dibutuhkan di tim nasional, untuk Piala Dunia musim panas ini ia tidak masuk nominasi Nagelsmann. Dan di klub pun prospeknya semakin suram: Carles Martinez datang sebagai pelatih baru setelah musim sebelumnya yang mengecewakan, ketika Bayer gagal lolos ke Liga Champions usai finis di peringkat keenam, dan mengambil alih komando di Rhein. Sang pelatih asal Spanyol itu pun dengan cepat memperjelas bahwa ia tidak mengandalkan Andrich.

Ia mencopot ban kapten dari Andrich pada pertengahan Agustus dan memberikannya kepada Edmond Tapsoba. "Saat ini situasinya adalah dia untuk sementara lebih mengambil peran pendukung di posisi gelandang ini," kata Martinez, lalu menambahkan: "Setidaknya sekarang dia tahu posisinya. Dengan begitu dia bisa mempersiapkan diri untuk apa yang terbaik baginya dan apa yang terbaik bagi kami." Apa yang terbaik bagi semua pihak dari sudut pandang sang pelatih tampaknya sudah jelas bagi semua orang: perpisahan.

Situasi Andrich mengingatkan pada Leon Goretzka di Bayern Munich, yang pada musim panas 2024 oleh pelatih Vincent Kompany dan para petinggi FCB lainnya juga hanya diberi gambaran soal prospek duduk di bangku cadangan demi mendorongnya pergi.

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Setelah Andrich dicopot sebagai kapten, muncullah aksi pertama istrinya, Alicia, yang tentu mengetahui kabar penurunan status suaminya dan hanya mengunggah satu kalimat — dan kebetulan dalam bahasa Spanyol, agar pelatih seperti Carles Martinez juga bisa memahaminya tanpa masalah: "Karma akan membereskannya." Setelah itu, ia membantah di media sosial bahwa yang dimaksud adalah persoalan ini, tetapi justru hal itulah yang membuat isu tersebut semakin besar.

Isu Andrich tak makin konkret di Frankfurt dan Leipzig

Robert Andrich tampaknya sama sekali tidak mau berdamai dengan peran pendukung yang baru itu, begitu pula istrinya, sehingga kabarnya klub Bundesliga seperti Eintracht Frankfurt dan RB Leipzig mencium peluang dan menanyakan situasi pemain berusia 31 tahun itu. Namun isu tersebut belum benar-benar konkret sebelum akhir pekan lalu, sehingga konferensi pers Carles Martinez jelang pembukaan Bundesliga di Elversberg kembali memunculkan bahan pembicaraan.

Saat ditanya apakah sang pelatih sudah berbicara dengan Andrich mengenai perannya untuk musim ini, ia menjawab dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah: "Sejujurnya saya tidak berbicara dengannya." Peran pendukung yang sudah terlihat dan tidak adanya hubungan langsung dengan pelatih — semuanya pada Jumat lalu masih mengarah pada kepergian cepat Andrich.

Namun kemudian datang laga pembuka Bundesliga Bayer di Elversberg, ketika tim tamu dalam perjalanan menuju kekalahan 2-3 sudah tertinggal 0-2 bahkan belum sampai 10 menit. Lalu menyusul aksi kedua Alicia Andrich: ia memberi like pada unggahan kicker "Petkov menorehkan sejarah: gol BL pertama untuk Elversberg", yang beberapa jam kemudian ia tarik kembali. Tanpa Andrich, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit, permainan Leverkusen melawan tim promosi itu berjalan seburuk mungkin — dan sang istri tampaknya setidaknya sempat menyukainya.

Apakah Robert Andrich kembali dibutuhkan di Bayer?

Pertanyaan apakah kekalahan mengecewakan itu menjadi alasan di balik perubahan arah yang dilakukan petinggi Leverkusen terhadap Andrich tak akan terjawab, tetapi besar kemungkinan demikian. Selain itu, Exequiel Palacios, salah satu pemain di lini tengah defensif Bayer, telah hengkang ke tim promosi Premier League, Ipswich. Karena Kennet Eichhorn, kandidat lain untuk posisi sentral, akan absen lebih lama dan Equi Fernandez di Elversberg gagal melanjutkan performa kuatnya pada pramusim, Robert Andrich mendadak kembali dibutuhkan. "Dia ada di sini. Dia adalah pemain pemimpin di tim kami," kata Carles Martinez setelah kekalahan itu. Dan "pemain pemimpin" tiba-tiba terdengar sangat berbeda dari "peran pendukung".

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Meski begitu, sang pelatih juga menegaskan bahwa komentarnya yang menyebut ia tidak berbicara dengan Andrich telah dirumuskan secara keliru: "Ya, saya mengatakan bahwa saya tidak berbicara dengan Robert. Kalimat yang benar seharusnya: Saya belum berbicara lagi dengannya setelah Exequiel Palacios pergi," jelasnya pada Sabtu. Setelah menarik kembali ucapannya, pada Senin muncul kabar dari kicker bahwa Robert Andrich, setelah putar balik yang spektakuler, ternyata tidak meninggalkan klub dan akan tetap bertahan di Bayer.

Apakah benar seperti yang diumumkan Alicia Andrich, karma yang sering disebut-sebut itu memicu perubahan pikiran, patut dipertanyakan. Dalam sepak bola, banyak hal bisa berubah sangat cepat — dan Robert Andrich bisa menjadi bukti berikutnya. Leon Goretzka, omong-omong, setelah beberapa bulan di bangku cadangan Bayern Munich, kembali menjadi pusat perhatian pada akhir musim gugur 2024. Pada musim lalu, ia tiba-tiba kembali menjadi pemain inti di FCB, sebelum kini pindah ke Aston Villa — dua tahun setelah, seperti Robert Andrich sekarang, ia secara verbal sudah diarahkan ke pintu keluar.