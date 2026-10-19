Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP
Diterjemahkan oleh

Apakah Akan Pindah ke Pyramids? Kendala Menghadang Perpanjangan Kontrak Achraf Bencharki dengan Al Ahly

Transfers
Al Ahly SC vs Olympic El Qanah FC
Al Ahly SC
Olympic El Qanah FC
Premier League
Tala'ea El Gaish vs Pyramids FC
Tala'ea El Gaish
Pyramids FC
A. Bencharki
Mesir
Maroko

Kontrak berakhir seusai musim ini

  Ketidakpastian menyelimuti masa depan pemain asal Maroko, Achraf Bencharki, bersama Al Ahly Mesir, menyusul berakhirnya kontraknya dengan klub seusai musim ini.

Hingga kini, Al Ahly dan Bencharki belum mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, di tengah kabar mengenai keinginan Pyramids untuk menggaet sang pemain seusai musim ini dalam transfer bebas.

Dalam hal ini, jurnalis Seif Zaher mengatakan: "Al Ahly akan membuka berkas perpanjangan kontrak Achraf Bencharki setelah menyelesaikan berkas Mohamed Hany, guna mengetahui sikap pemain Maroko itu dan kemungkinan dirinya bertahan bersama tim pada periode mendatang."

Ia menjelaskan bahwa batas gaji yang ditetapkan Al Ahly untuk para pemain asing berkisar antara 900 ribu dolar hingga 1 juta 100 ribu dolar per tahun, yang merupakan batas maksimal yang diberlakukan klub dalam berkas ini, seraya menegaskan bahwa Bencharki memperoleh bayaran yang melampaui nilai tersebut.

Zaher menambahkan, dalam pernyataan di televisi, bahwa nasib negosiasi perpanjangan kontrak pemain Maroko itu masih belum jelas hingga saat ini, di tengah selisih antara gajinya saat ini dan batas finansial yang ditetapkan Al Ahly untuk para pemain asing.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa Achraf Bencharki tengah menjalani salah satu periode terbaiknya bersama Al Ahly, berkat level permainan yang ia tampilkan bersama tim.

Perlu diingat bahwa jurnalis Karim Hassan Shehata sebelumnya mengungkap keinginan Pyramids untuk mengontrak pemain Maroko Achraf Bencharki, seusai berakhirnya musim ini.

Ia mengatakan: "Saya mengetahui dari sumber terpercaya di Pyramids bahwa klub ingin mengontrak Achraf Bencharki, mulai musim depan dalam transfer bebas."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google