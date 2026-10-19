Ketidakpastian menyelimuti masa depan pemain asal Maroko, Achraf Bencharki, bersama Al Ahly Mesir, menyusul berakhirnya kontraknya dengan klub seusai musim ini.

Hingga kini, Al Ahly dan Bencharki belum mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak, di tengah kabar mengenai keinginan Pyramids untuk menggaet sang pemain seusai musim ini dalam transfer bebas.

Dalam hal ini, jurnalis Seif Zaher mengatakan: "Al Ahly akan membuka berkas perpanjangan kontrak Achraf Bencharki setelah menyelesaikan berkas Mohamed Hany, guna mengetahui sikap pemain Maroko itu dan kemungkinan dirinya bertahan bersama tim pada periode mendatang."

Ia menjelaskan bahwa batas gaji yang ditetapkan Al Ahly untuk para pemain asing berkisar antara 900 ribu dolar hingga 1 juta 100 ribu dolar per tahun, yang merupakan batas maksimal yang diberlakukan klub dalam berkas ini, seraya menegaskan bahwa Bencharki memperoleh bayaran yang melampaui nilai tersebut.

Zaher menambahkan, dalam pernyataan di televisi, bahwa nasib negosiasi perpanjangan kontrak pemain Maroko itu masih belum jelas hingga saat ini, di tengah selisih antara gajinya saat ini dan batas finansial yang ditetapkan Al Ahly untuk para pemain asing.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa Achraf Bencharki tengah menjalani salah satu periode terbaiknya bersama Al Ahly, berkat level permainan yang ia tampilkan bersama tim.

Perlu diingat bahwa jurnalis Karim Hassan Shehata sebelumnya mengungkap keinginan Pyramids untuk mengontrak pemain Maroko Achraf Bencharki, seusai berakhirnya musim ini.

Ia mengatakan: "Saya mengetahui dari sumber terpercaya di Pyramids bahwa klub ingin mengontrak Achraf Bencharki, mulai musim depan dalam transfer bebas."