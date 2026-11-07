Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyempatkan diri mengunjungi tim di kompleks latihan, Sabtu ini, guna memotivasi para pemain menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Atletico Madrid. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di markas Atletico, Minggu malam besok, dalam ajang Liga Spanyol, sebuah laga yang mengandung arti besar bagi tim Catalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Laporta akan bertolak ke ibu kota Madrid, Minggu besok, memimpin rombongan Barcelona. Namun, ia memanfaatkan kesempatan keberadaannya di kompleks latihan di Sant Joan Despi, Sabtu pagi ini, untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain menjelang laga yang dinanti tersebut.

Presiden Barcelona itu kembali menegaskan kepercayaannya kepada skuad, meski menelan dua kekalahan terakhir dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 dan Real Madrid dengan skor 2-1. Ia juga berbincang dengan Hansi Flick dan Deco, direktur olahraga klub Catalan tersebut.

Kunjungan semacam ini merupakan hal yang biasa dilakukan Laporta menjelang laga-laga besar, terutama pada musim lalu, ketika ia memenangi pemilihan presiden klub pada 15 Maret 2026.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Surat kabar itu menyebutkan bahwa sejak perjalanan Barcelona ke Paris, Laporta belum berkesempatan mendampingi rombongan Barca dalam perjalanan mana pun, sebab pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Real Madrid (2-1), Deportivo Alaves (6-1), dan Aston Villa (3-0), seluruhnya digelar di Stadion Spotify Camp Nou.