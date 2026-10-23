Apakah Akan Melaju ke Confederation Cup? Sundowns Tersingkir dari Liga Champions Afrika dalam Kejutan Besar

Juara bertahan asal Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, harus angkat koper lebih awal dari ajang Liga Champions Afrika setelah gagal menyingkirkan klub Angola, Wiliete, yang merebut tiket lolos ke babak grup dalam sebuah kejutan besar menyusul hasil imbang 1-1 pada pertandingan leg kedua.

Tshivhidzo Mathews membuka keunggulan bagi Sundowns pada menit ke-11, sebelum penyerang Mabululo berhasil menyamakan kedudukan untuk Wiliete pada menit ke-49, mengembalikan laga ke titik awal dan memberi klub Angola itu peluang untuk mempertahankan kesempatan lolos.

Pertandingan leg pertama sebelumnya berakhir imbang tanpa gol, sehingga Wiliete memastikan kelolosan ke babak grup berdasarkan agregat kedua pertandingan, sementara Sundowns menerima pukulan berat dengan tersingkir dari kompetisi benua ini, setelah gagal memastikan kemenangan meski unggul lebih dulu pada laga leg kedua.

Dengan demikian, berakhir pula partisipasi Sundowns di ajang-ajang Afrika musim ini, setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" menghapus babak tambahan yang sebelumnya memungkinkan klub-klub yang tersingkir dari Liga Champions Afrika untuk berlaga di Piala Konfederasi.

Berdasarkan sistem baru, 16 klub yang menang di babak kualifikasi kedua Piala Konfederasi langsung lolos ke babak grup, tanpa harus melalui laga tambahan melawan tim-tim yang tersingkir dari Liga Champions, yang berarti perjalanan Sundowns di kancah benua berakhir tanpa peluang untuk pindah ke kompetisi kedua tersebut.