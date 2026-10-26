Martinez Munuera, wasit laga El Clasico yang mempertemukan Barcelona dengan tamunya Real Madrid di Stadion Camp Nou, mengecam para pendukung Barca.

Real Madrid meraih kemenangan atas Barcelona di kandang lawan dengan skor 2-1, dalam laga El Clasico putaran pertama Liga.

Menurut surat kabar "Marca", laga El Clasico meninggalkan pemandangan yang disayangkan ketika sebagian pendukung Barcelona, yang berada di sisi tempat para pemain Real Madrid merayakan gol kedua, mulai melempari para pemain tim Kerajaan tersebut dengan berbagai benda.

Insiden itu terjadi setelah gol kedua Real Madrid yang dicetak oleh Kylian Mbappe, yang memastikan kemenangan dengan skor 1-2.

Martinez Munuera menulis dalam laporannya: "Pada menit ke-87, dan saat tim tamu merayakan golnya, sebuah botol air dan sekaleng Coca-Cola dilemparkan dari tribune sisi utara, yang sebagian besar ditempati oleh para pendukung tim tuan rumah, sebagaimana terlihat jelas dari pakaian dan nyanyian mereka. Tidak ada satu pun dari kedua benda itu yang mengenai pemain."

Wasit menjelaskan bahwa protokol harus diaktifkan, dan bahwa pertandingan dihentikan akibat insiden ini: "Mengingat kejadian ini, fase pertama dari protokol pelemparan benda diaktifkan, dan hal itu diumumkan melalui sistem pengeras suara internal."

Ia menambahkan: "Akibatnya, pertandingan dihentikan selama satu menit dua puluh detik. Tidak ada insiden serupa yang terjadi selama sisa pertandingan."