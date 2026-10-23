Apakah akan berhasil? Senjata rahasia Mourinho untuk menjatuhkan Barcelona di El Clasico

José Mourinho, Real Madrid, meyakini bahwa disiplin tidak bertentangan dengan imajinasi, sebuah keyakinan yang jelas terlihat dalam filosofi kepelatihannya, di mana tim membutuhkan mekanisme tertentu untuk memastikan permainan berjalan sesuai yang diinginkan, namun tim juga membutuhkan pemain yang mampu keluar dari peran yang telah digariskan, memanfaatkan ruang, dan mengubah serangan yang tampak biasa menjadi peluang untuk mencetak gol.

Dari keseimbangan antara disiplin dan bakat individu inilah, pelatih asal Portugal tersebut berupaya membangun identitas menyerang bagi tim Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Arda Güler, kehadiran Bellingham, dan Bernardo Silva merupakan pemain-pemain paling menonjol yang mampu menerapkan gagasan ini, berkat kemampuan mereka untuk menerima bola di antara lini, mengubah tempo permainan, bekerja sama di ruang-ruang sempit, dan menemukan solusi ketika pertandingan tampak buntu.

Tujuannya bukanlah membatasi kreativitas mereka, melainkan memanfaatkannya untuk melayani sistem kolektif, sehingga memungkinkan tim untuk terus menyerang tanpa merusak keseimbangannya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Real Madrid memiliki seribu cara untuk melukai

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Real Madrid memiliki banyak cara untuk menyakiti para lawannya, berkat keberagaman yang menjadi ciri khas pola serangannya.

Angka-angka yang tercatat di Stadion Santiago Bernabéu mendukung pandangan ini, karena Real Madrid meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan yang dijalaninya di kandang sendiri, dan mencetak 23 gol, dengan rata-rata 3,29 gol per pertandingan. Angka-angka ini mencerminkan kemampuan tim dalam menciptakan ancaman dan menembus gawang lawan dengan berbagai cara.

Kemenangan di seluruh tujuh pertandingan tersebut merupakan bukti terbaik atas keberhasilan tim dalam memulihkan keandalan yang selama ini menjadi ciri khas penampilannya di kandang sendiri, sebelum hilang selama beberapa musim terakhir.

Real Madrid tidak mengandalkan satu gaya untuk menembus gawang, karena telah mencetak gol melalui transisi cepat, usaha individu, bola mati, serangan terorganisir, umpan silang, bola kedua, dan tembakan dari luar kotak penalti.

Keberagaman ini memperberat tugas para lawan, sekaligus memberikan para pemain yang memiliki kemampuan kreatif kondisi yang tepat untuk menunjukkan potensi mereka.

Ujian yang sesungguhnya

Untuk menemukan catatan gol Real Madrid yang lebih baik selama tujuh pertandingan pertama di kandang sendiri dalam satu musim, kita harus kembali ke musim 2011-2012, ketika tim mencetak 26 gol.

Itu adalah Real Madrid yang memecahkan rekor dengan meraup 100 poin di Liga Spanyol.

Meski demikian, masih ada ruang untuk berkembang, karena tim terus menyia-nyiakan peluang, dan produktivitas serangannya tidak selalu tercermin pada hasil secara maksimal, sebab menciptakan sejumlah besar peluang merupakan sebuah kekuatan, namun langkah selanjutnya adalah mengubah banyaknya peluang tersebut menjadi keunggulan yang menentukan.

Mourinho berupaya mempertahankan naluri menyerang langsung dan ambisi Real Madrid, seraya bekerja untuk meningkatkan ketajaman serangan dan memperbaiki pengelolaan periode-periode saat tim perlu melindungi gawangnya.

Di sinilah muncul tantangan terbesar pada hari Minggu, ketika Barcelona dan Real Madrid bertemu di Stadion Camp Nou, dalam sebuah laga yang menuntut tim Los Blancos untuk memindahkan kemampuan menyerangnya ke kondisi yang berbeda, jauh dari keunggulan bermain di Stadion Santiago Bernabéu, dan menghadapi lawan yang akan menguji ketepatan para pemainnya dalam mengambil keputusan.

Pentingnya El Clasico tidak akan terbatas pada menguji bakat individu para pemain Real Madrid, tetapi juga akan meluas hingga mengukur kemampuan sistem taktik dalam mendukung bakat-bakat tersebut dalam sebuah pertandingan dengan level persaingan tertinggi.

Oleh karena itu, Mourinho ingin memberikan para pemain kreatifnya kebebasan yang diperlukan untuk berinovasi dan menciptakan perbedaan, tetapi kebebasan ini membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk memastikan kreativitas berubah menjadi hasil nyata di dalam lapangan.



