Apakah akan ada kepergian mendadak di Ajax? 'Klub pertama sudah mengajukan tawaran untuk Dolberg'

FC Midtjylland berharap dapat memperkuat skuadnya dengan striker Ajax Kasper Dolberg, demikian dilaporkan media Denmark Campo pada Rabu sore. Dengan demikian, masa bakti kedua pemain asal Denmark itu di Ajax kemungkinan besar hanya akan berlangsung selama satu tahun.

Rumor bahwa pemain yang didatangkan klub Amsterdam ini akan kembali hengkang pada musim panas mendatang sudah beredar beberapa minggu lalu. Algemeen Dagblad melaporkan bahwa direktur teknis Jordi Cruijff telah memberi tahu pemain asal Denmark tersebut bahwa ia boleh mencari klub baru.

Musim panas ini, striker berusia 28 tahun itu didatangkan dengan penuh sorotan. Pemain yang telah 56 kali membela timnas itu mencetak gol dengan leluasa di liga Belgia bersama Anderlecht dan diharapkan bersaing dengan Wout Weghorst. Ajax membayar sepuluh juta euro untuknya.

Namun, penampilan pemain asal Denmark itu mengecewakan, terutama karena performanya yang tidak konsisten. Dalam 22 pertandingan Eredivisie, Dolberg hanya mencetak tiga gol dan juga memberikan tiga assist.

Setelah pertandingan melawan PSV beberapa minggu lalu, Dolberg masih mendapat pujian, termasuk dari kolumnis Parool, Henk Spaan. "Dia elegan, cepat, berbakat secara teknis, dan kuat. Siapa pun yang tidak melihat kualitasnya, tidak mengerti sepak bola," kata Spaan.

Meskipun sesekali menunjukkan performa seperti Dolberg di masa lalu, seperti pada tahun-tahun awal masa baktinya di Ajax, ada kemungkinan striker ini tidak akan lagi tampil di Johan Cruijff ArenA musim depan. Campo melaporkan bahwa Midtjylland mungkin ingin menawarkan jalan keluar bagi Dolberg dan menunjukkan 'minat besar'.

Namun, klub tersebut gagal lolos ke Liga Champions — mereka finis di posisi kedua — sehingga mereka harus berusaha meyakinkan Dolberg dengan menawarkan tiket ke Liga Europa. Tahun ini pun Midtjylland kembali berlaga di Liga Europa, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Nottingham Forest.