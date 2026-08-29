Apakah Ajax sudah punya 'nomor enam' di dalam skuadnya? 'Saya berharap bisa bermain di posisi itu'

Abdoulaye Camara menjalani debutnya untuk Jong Ajax pada Jumat malam dalam laga Divisi Eerste Keuken Kampioen yang dimenangi 3-2 atas Helmond Sport. Seusai laga, ia berbicara kepada Ajax Showtime tentang kepindahannya dari Udinese.

Pekan lalu, Ajax membuat kejutan dengan tiba-tiba mendatangkan Camara dengan status pinjaman dari Udinese. Untuk pemain tim muda Prancis itu, disepakati opsi pembelian yang nyaris wajib senilai 15 juta euro.

Camara pada awalnya didatangkan sebagai tambahan kekuatan untuk Jong Ajax, karena ia baru memainkan beberapa pertandingan di "sepak bola dewasa" bersama Udinese dan Montpellier.

Meski begitu, pemain berusia tujuh belas tahun itu ingin segera naik level. "Ajax adalah klub yang luar biasa. Saya bisa berkembang dengan baik di sini dan saya sangat senang bisa menjalani debut saya," ujarnya mengawali.

Camara tetap menginginkan lebih dan sudah menatap tim utama Ajax. Klub Amsterdam itu hingga kini masih belum mendatangkan "nomor enam" impian mereka.

"Saya berharap bisa bermain di posisi itu, karena itu adalah posisi saya. Saya ingin secepat mungkin menembus tim utama, tetapi pertama-tama saya harus membuktikan diri di sini," katanya.

"Saya akan terus bekerja keras dan ingin secara bertahap memaksa mendapatkan menit bermain," tutup pemain Prancis itu dalam wawancara tersebut.