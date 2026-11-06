Apakah Ajax sudah mengincar pengganti Menno Geelen? "Nama itu banyak disebut-sebut"

Nama Siem de Jong kerap disebut di Ajax sebagai calon pengganti Menno Geelen, menurut laporan Mike Verweij dari De Telegraaf dalam podcast Kick-off.

Geelen mengejutkan banyak pihak pada Jumat siang dengan tiba-tiba mengumumkan kepergiannya dari Ajax. Direktur umum itu akan melepaskan tugasnya di Amsterdam pada April 2027, meski kontraknya berlaku hingga Juni 2027.

Dewan komisaris Ajax akan menggunakan jasa lembaga eksternal untuk mencari pengganti Geelen. Direksi Ajax berharap direktur umum baru sudah memimpin di Johan Cruijff ArenA sebelum 1 April tahun depan.

Namun, Verweij mengetahui bahwa nama Siem de Jong juga kerap disebut di Johan Cruijff ArenA. "Tapi saya pikir mereka akan lebih dulu mengincar sosok yang lebih besar."

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Valentijn Driessen terutama berharap direktur umum yang baru bisa bekerja sama dengan baik bersama Jordi Cruijff. "Meski Cruijff memiliki kontrak dua tahun, direktur umum itu mudah-mudahan bertahan sedikit lebih lama," pungkasnya.

Siem de Jong mengikuti program pelatihan di Ajax pada 2023 dan kini menjadi bagian dari staf direktur teknik Jordi Cruijff. Ia juga menjadi tempat para pemain dan pelatih bertukar pikiran.

Sebagai pemain, ia tampil 276 kali untuk Ajax. Dalam jumlah penampilan tersebut, ia mencetak 88 gol dan menyumbang 52 assist. Ia empat kali menjadi juara Belanda.