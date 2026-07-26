Meski telah berlalu sepekan sejak berakhirnya edisi ke-23 turnamen Piala Dunia yang gelarnya diraih tim nasional Spanyol untuk kedua kalinya sepanjang sejarah, gaung turnamen tersebut masih terus bergema di kalangan olahraga dunia.

Sepanjang 39 hari, kompetisi ini menyaksikan 104 pertandingan, yang selama berlangsungnya bintang-bintang dunia bersinar dan menegaskan posisi tinggi mereka, dengan yang terdepan adalah Lionel Messi asal Argentina, duet Inggris Harry Kane dan Jude Bellingham, serta Kylian Mbappe asal Prancis.

Namun, turnamen ini juga membawa sisi lain, di mana sejumlah pemain terkemuka gagal menampilkan level yang diharapkan.

Dalam konteks ini, jaringan televisi Amerika "ESPN" merilis susunan lengkap yang terdiri dari 11 pemain yang mereka sebut sebagai "yang paling gagal".

Memuncaki daftar tersebut adalah Fernando Muslera asal Uruguay, yang melakukan 3 blunder fatal yang berujung pada gol, sehingga membuat Uruguay tersingkir lebih awal dari turnamen.

Di lini pertahanan, Joshua Kimmich asal Jerman membayar mahal karena dimainkan di posisi yang tidak biasa, sementara Virgil van Dijk asal Belanda memikul tanggung jawab atas bergetarnya gawang timnya sebanyak 5 kali, dan gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu melawan Maroko.

Mark Guehi asal Inggris tampil lamban di babak semifinal, sementara rekan senegaranya Nico O'Reilly gagal, memberikan celah kepada lawan yang dimanfaatkan Messi untuk menciptakan dua gol.

Di lini tengah, Federico Valverde asal Uruguay menampilkan penampilan yang mengecewakan, dan Scott McTominay asal Skotlandia mengecewakan ekspektasi meski memainkan peran sentral dalam kelolosan, sementara Bruno Fernandes asal Portugal tak mampu memindahkan kilaunya ke Piala Dunia dengan hanya mencatatkan satu assist.

Di lini serang, Christian Pulisic asal Amerika tak mampu memulihkan levelnya setelah cederanya di awal, dan Florian Wirtz asal Jerman berubah menjadi salah satu pemain yang "paling dinilai berlebihan".

Jaringan tersebut bersikap keras terhadap Neymar asal Brasil, mempertanyakan manfaat kehadirannya, di mana ia hanya bermain selama 37 menit, dan menyebut pemilihannya "keliru dari segala sisi", terutama karena hal itu membuat tim nasional kehilangan kesempatan memasukkan Joao Pedro yang kondisinya lebih baik.