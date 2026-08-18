Meski telah mengeluarkan dana besar selama bursa transfer musim panas, Arsenal masih siap merampungkan sejumlah kesepakatan baru sebelum jendela transfer ditutup, namun mereka menetapkan syarat ketat untuk hal tersebut.

Richard Garlick, Chief Executive Arsenal, menegaskan bahwa klub tidak akan melangkah lebih jauh dalam bursa transfer musim panas ini kecuali menemukan pemain yang mampu meningkatkan level tim.

Sebagaimana dikutip Mirror, Garlick menyampaikan pernyataannya kepada jaringan Sky Sports: "Kami menginginkan pemain yang mendorong Arsenal maju ke depan. Dulu, kami terkadang mencari pemain untuk melengkapi skuad atau membawa tim ke level tertentu, tetapi sekarang kami bersaing di level tertinggi, dan kami membutuhkan pemain yang mampu mengubah keadaan."

Ia menambahkan: "Jika ada peluang yang tepat, kami akan berupaya memperkuat tim di semua posisi. Bursa transfer akan tetap terbuka selama dua pekan ke depan, dan jika kami menemukan pemain yang dapat mengembangkan Arsenal, maka kami akan mempertimbangkan untuk mendatangkan mereka."

Arsenal telah mengeluarkan dana sekitar 110 juta pound sterling musim panas ini, setelah mengontrak Piero Hincapié secara permanen, di samping Christos Tzolis dan Bruno Guimarães.

Garlick menjelaskan bahwa ekspektasi meningkat setelah Arsenal memenangkan Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa, yang membuat klub membidik sekelompok kecil pemain yang mampu memberikan perbedaan yang jelas.

Pernyataan Garlick sejalan dengan sikap manajer Mikel Arteta, yang menegaskan bahwa Arsenal mencari pemain terbaik yang mampu memberikan perbedaan di laga-laga krusial.

Arteta berkata: "Ambisi klub dan para pemiliknya adalah menjadi klub terbaik di dunia. Untuk mewujudkannya, kami membutuhkan pemain terbaik, karena merekalah yang menentukan hasil pertandingan dan membuat perbedaan ketika momennya penting."

Arsenal masih dikaitkan dengan sejumlah nama, yang paling menonjol adalah Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid yang juga diburu Barcelona, sehingga membuat kesepakatan ini semakin sulit.

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