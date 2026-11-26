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Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengakui bahwa timnya menjalani salah satu malam tersulit musim ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Roma pada Rabu malam kemarin dalam matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Paris Saint-Germain kehilangan poin pertamanya di kompetisi ini setelah Roma lebih dulu unggul, sebelum tim asal Prancis itu mampu bangkit. Namun, tim tamu menyamakan kedudukan pada seperempat terakhir pertandingan melalui pemain pengganti Donyell Malen, sekaligus menghentikan rentetan 12 kemenangan beruntun PSG di semua kompetisi.

Tim asal Prancis itu mengakhiri matchday kelima di posisi kedua setelah kehilangan puncak klasemen kepada Real Madrid, satu-satunya tim yang meraih nilai sempurna dalam lima matchday pertama.

"Ini Adalah Laga Tersulit Musim Ini"

Seusai pertandingan, Luis Enrique berkata dalam pernyataan yang disorot media Prancis Foot Mercato: "Pertandingan ini berjalan seperti yang kami perkirakan sebelum dimulai. Kami mengenal Roma, dan laga ini sangat sulit serta rumit. Mereka terus menekan sepanjang waktu, dan ini adalah laga tersulit kami musim ini, tanpa keraguan sedikit pun."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Tidak akan ada lagi pertandingan lain yang serupa dengan apa yang terjadi malam ini. Situasinya sangat rumit, dan para pemain telah mengerahkan upaya besar. Kami bisa saja kalah dalam laga ini, tetapi kami bermain imbang, dan kami senang meraih satu poin."

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Pernyataan Luis Enrique mencerminkan besarnya kesulitan yang dihadapi timnya melawan Roma, meski tim asal Italia itu menempati posisi ke-25 di klasemen fase liga sebelum laga.

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Berhati-hati dengan Pemain yang Baru Pulih dari Cedera

Di sisi lain, Luis Enrique menjelaskan alasan dirinya bersikap hati-hati terhadap sejumlah pemain PSG, terutama mereka yang baru kembali dari cedera.

Ousmane Dembele memulai laga dari bangku cadangan, sebelum masuk pada menit ke-59 dan mencetak gol kedua PSG dari titik penalti, sementara Nuno Mendes terpaksa meninggalkan lapangan sebelum satu jam pertandingan karena merasa kelelahan.

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Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Untuk Nuno Mendes, terutama dalam pertandingan seperti ini, jika Anda tidak berada dalam kondisi terbaik 100%, Anda mengambil risiko besar. Karena itu, ia ditarik keluar begitu tanda-tanda kelelahan pertama muncul."

Ia melanjutkan: "Sementara Ousmane Dembele, jika kami bermain setiap tiga hari, ia harus mendapat waktu yang cukup untuk pemulihan agar bisa bermain tanpa risiko cedera. Kami berhati-hati, terutama dengan para pemain yang baru kembali dari cedera."

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Pendekatan ini diambil seiring kembalinya sejumlah pemain inti secara bertahap setelah absen dalam waktu lama, sehingga Luis Enrique memilih untuk tidak mengambil risiko dengan mereka di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Pujian Khusus untuk Zabarnyi

Luis Enrique secara khusus memuji penampilan bek asal Ukraina, Illia Zabarnyi, yang tampil sebagai starter mendampingi Willian Pacho karena absennya Marquinhos, dan berhasil mencetak gol pertama PSG pada menit ke-31.

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Meski laga berakhir imbang, pelatih PSG itu tampak sangat puas dengan perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Ia berkata: "Apakah kalian hanya punya kesan? Bagi saya, ia nyaris sempurna. Ia sangat cerdas dan kuat secara fisik, dan saya sangat senang melihat level yang telah ia capai di usia ini."

Pujian Luis Enrique mencerminkan meningkatnya kepercayaan sang pelatih kepada Zabarnyi, yang semakin menegaskan tempatnya dalam sistem Paris Saint-Germain sejak bergabung dengan tim.