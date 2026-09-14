Kemenangan atas Manchester United bukan sekadar tiga poin baru bagi Manchester City, melainkan juga menjadi pesan kuat dari tim yang mulai terbentuk kembali di bawah kepemimpinan Enzo Maresca, setelah meraih kemenangan menegangkan dengan skor 1-0 dari markas Old Trafford.

Selepas peluit akhir, ruang ganti Manchester City berubah menjadi arena perayaan, di mana para pemain menikmati momen-momen kegembiraan dan antusiasme setelah meraih salah satu kemenangan terpenting tim sejak Maresca mengambil alih tanggung jawab kepelatihan.

Meski pertandingan menyaksikan momen sulit berupa kartu merah bagi Phil Foden pada babak pertama, ketika skor masih menunjukkan hasil imbang tanpa gol, pemain Inggris itu tidak membiarkan momen tersebut merusak kegembiraannya atas kemenangan timnya.

Begitu pertandingan berakhir, Foden bergabung dengan rekan-rekannya dalam perayaan di dalam ruang ganti, dan turut merasakan sukacita kemenangan besar dalam salah satu laga paling menonjol musim ini, setelah Manchester City berhasil bertahan menghadapi lawannya meski bermain dengan sepuluh pemain.

Gambar ini mengungkap kondisi moral yang dialami tim, sebab tampak bahwa para pemain tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga ingin mendukung Foden dan mengangkat semangatnya setelah keluar lebih awal dari pertandingan.

Kemenangan atas Manchester United memberi dorongan kuat bagi Maresca, setelah tim meraih kemenangan kelima secara beruntun di Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Manchester Evening News", kemenangan ini tanpa diragukan lagi adalah yang paling menonjol dan paling berharga di antara lima kemenangan tersebut, terutama karena diraih di hadapan rival tradisional dan di kandangnya, serta dalam kondisi yang sangat sulit setelah pengusiran Foden.

City berjuang hingga akhir

Manchester City menunjukkan karakter yang kuat setelah pengusiran Foden, di mana tim tetap solid dan menjaga keseimbangannya meski kalah jumlah pemain, sebelum datangnya momen penentu pada babak kedua.

City memanfaatkan peluang yang tercipta untuk mencetak gol, sehingga menempatkan diri unggul, meski gol tersebut seharusnya dianulir menurut kontroversi wasit yang menyertai pertandingan.

Tim tidak berhenti sampai di situ, bahkan nyaris menambah gol kedua yang akan memastikan hasil pertandingan secara final, namun tembakan Enzo Fernandez membentur sisi dalam tiang, sehingga selisih satu gol tetap bertahan hingga peluit akhir.

Meski demikian, para pemain City berhasil mempertahankan keunggulan mereka, sehingga keluar dari Old Trafford dengan kemenangan berharga yang menegaskan bahwa tim baru ini mulai memiliki salah satu ciri terpenting yang dibutuhkan oleh setiap pesaing gelar, yaitu kemampuan untuk berjuang hingga detik terakhir.

Anderson: Foden melompat-lompat saking gembiranya

Elliot Anderson menjadi salah satu pemain paling menonjol yang berbicara tentang suasana di dalam ruang ganti seusai pertandingan, di mana ia mengungkap kondisi Foden setelah kemenangan, menegaskan bahwa pemain itu, meski kecewa karena tidak menyelesaikan pertandingan, berada di puncak kebahagiaan setelah kemenangan.

Anderson berkata: "Jelas ia merasa sangat kecewa karena tidak bermain penuh, tetapi ia melompat-lompat penuh antusiasme di ruang ganti, persis seperti kami semua."

Ia menambahkan: "Tidak diragukan bahwa kami memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi kami menunjukkan mentalitas yang kuat dalam empat pertandingan pertama, terutama dalam pertandingan ini. Kami tidak menyerah, dan kami berjuang dalam setiap tekel dan setiap perebutan bola, dan kami menunggu peluang kami, dan tentu saja Erling Haaland berhasil mencetak gol."

Anderson juga berbicara tentang awal kariernya bersama tim, menegaskan bahwa ia menghadapi tantangan besar selama pertandingan-pertandingan pertama, tetapi ia merasa telah menampilkan level yang sangat baik, seraya menyebutkan bahwa kerja keras selama latihan membantunya mencapai kondisi fisik dan teknis terbaik yang mungkin.

Ia berkata: "Hal itu tidak mudah bagiku, jelas bahwa aku menghadapi tantangan dalam semua pertandingan, namun demikian aku rasa aku menampilkan performa yang sangat baik. Aku berlatih dengan keras untuk berada dalam kesiapan terbaik yang mungkin untuk pertandingan-pertandingan ini, dan awalnya sangat bagus."