Apa yang terjadi di balik kamera akan terungkap ke publik: kejutan baru di Liga Inggris

Liga Primer Inggris mengambil langkah baru untuk memperluas penggunaan teknologi dalam pertandingan, setelah tercapai kesepakatan yang mengizinkan penyiar televisi, untuk pertama kalinya, menyiarkan sebagian percakapan suara antara wasit dan para pemain di dalam lapangan, sebagai bagian dari rencana memperluas penggunaan teknologi "kamera wasit" serta meningkatkan pengalaman menonton bagi penggemar.

Menurut yang diberitakan surat kabar Inggris "The Guardian", kesepakatan itu datang setelah tekanan dari dua perusahaan penyiaran televisi "Sky Sports" dan "TNT Sports", di samping keinginan Liga Primer Inggris dan badan perwasitan untuk memanfaatkan teknologi secara lebih besar serta memberikan lebih banyak detail kepada para penggemar mengenai apa yang terjadi di dalam lapangan.

Berdasarkan sistem baru ini, jumlah pertandingan liga yang menggunakan "kamera wasit" akan meningkat dari sekitar 20 pertandingan pada musim lalu menjadi hampir 45 pertandingan sepanjang musim baru, setelah percobaan sebelumnya menunjukkan kemampuan teknologi tersebut dalam menyajikan sudut-sudut baru bagi penonton, khususnya terkait detail taktis dan interaksi antara wasit dan pemain.

Aturan baru ini akan memungkinkan penyiar televisi menyiarkan suara yang direkam kamera wasit dalam satu atau maksimal dua insiden pada setiap pekan dari 38 pekan liga, dengan ketentuan penyiaran dilakukan dalam tayangan ulang instan atau semi-langsung, bukan penyiaran suara langsung dan berkelanjutan sepanjang pertandingan.

Langkah ini bertujuan memberi penonton kesempatan lebih besar untuk memahami sifat dialog yang berlangsung antara wasit dan para pemain dalam situasi-situasi penting, tanpa membuka peluang bagi penyiaran seluruh percakapan yang terjadi di dalam lapangan.

Sebaliknya, percakapan yang berkaitan dengan kasus peninjauan wasit video asisten "VAR" akan tetap berada di luar cakupan penyiaran, karena penyiaran komunikasi terkait peninjauan tersebut dilarang menurut aturan yang berlaku dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB".

Liga Primer Inggris dan badan perwasitan tampaknya tidak puas dengan batasan sistem yang berlaku saat ini, karena keduanya menekan ke arah perubahan di masa depan terhadap aturan permainan yang mengizinkan penyiaran percakapan suara secara langsung dan dalam cakupan yang lebih luas, hal yang membutuhkan persetujuan pihak-pihak internasional terkait.

Langkah ini datang dalam kerangka kecenderungan yang kian meningkat dalam sepak bola Inggris untuk memberi penggemar akses lebih besar terhadap detail-detail yang selama ini berlangsung jauh dari mata kamera, sebagai upaya mempersempit jurang antara apa yang dilihat penonton di layar dan apa yang benar-benar terjadi di dalam lapangan.