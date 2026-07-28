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Apa yang Terjadi dengan Sang Pelatih? Mourinho Kejutkan Wartawan dengan Langkah Tak Biasa

Real Madrid vs Leganes
Real Madrid
Leganes
Club Friendlies
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Sejarahnya sarat dengan krisis dengan media

José Mourinho, pelatih Real Madrid, membuat kejutan bagi para jurnalis pada Selasa hari ini, dengan langkah yang tidak biasa dalam sejarah pelatih asal Portugal tersebut.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menuturkan: "Pada tanggal 28 Juli, pukul setengah enam sore, cuaca di Madrid sangat panas. Oleh karena itu, ketika José Mourinho memasuki lapangan Valdebebas untuk mengawasi pemanasan para pemainnya sebelum laga latihan melawan Leganés, ia menuju area yang disediakan untuk media, menyapa mereka, dan menawarkan air kepada mereka".

Surat kabar itu melanjutkan: "Mourinho berkata: Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian semua? Saya datang hanya untuk menyapa. Apakah kalian tidak punya air? Apakah kalian mau air?".

Kendati memiliki rekam jejak dengan media dan bentrokan-bentrokan tak terlupakan antara kedua belah pihak, jelas bahwa Mourinho kembali ke Real Madrid dengan versi yang jauh lebih tenang dibandingkan sosok yang ia tunjukkan pada periode pertamanya.

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