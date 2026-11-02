Pertandingan antara Real Madrid dan Racing Santander, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan 3-0 dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Spanyol, diwarnai kontroversi wasit yang mencolok, setelah wasit Jose Luis Munuera Montero membatalkan keputusannya memberikan penalti untuk tuan rumah pada menit ke-71, akibat handball yang dilakukan pemain Prancis, Aurelien Tchouameni, di dalam kotak penalti, usai intervensi teknologi video asisten wasit "VAR".

Insiden ini bukanlah yang pertama menyita perhatian para penonton dalam laga yang digelar di Stadion "El Sardinero" tersebut, karena sebelumnya ada penalti yang diberikan wasit untuk Kylian Mbappe pada menit ke-11, setelah berbenturan dengan pemain Racing, Mateo Prati, dan dari situ sang bintang Prancis mencetak gol keunggulan bagi Real Madrid, dalam keputusan yang memicu protes luas dari pendukung tim tuan rumah, terutama karena teknologi video tidak melakukan intervensi.

Insiden Tchouameni berawal ketika wasit menunjuk titik penalti, setelah asistennya memberitahu adanya handball di dalam kotak, tetapi ruang teknologi video, yang dipimpin oleh Luis Mario Mila, melakukan intervensi dan memintanya meninjau ulang momen tersebut, sambil berkata: "Jose Luis, saya sarankan Anda meninjau ulang penalti yang Anda berikan, silakan".

Saat menuju layar peninjauan, Munuera Montero berupaya menenangkan pelatih Racing, Jose Alberto, dengan menegaskan bahwa ia akan memeriksa sendiri momen tersebut, sebelum ia meminta ruang video menjelaskan cara bola itu dimainkan.

Wasit bertanya: "Saya ingin melihat bagaimana bola itu dimainkan", lalu ia menerima penjelasan dari Mila bahwa Tchouameni memainkan bola dengan sengaja sebelum bola membentur tangannya, yang mendorongnya untuk meminta tayangan momen itu ditampilkan dengan lebih jelas, disertai perbaikan pencahayaan dan perpanjangan durasi tayangan ulang agar ia dapat mencermati detailnya.

Selama peninjauan, Munuera Montero menanyakan apakah salah satu pemain Racing telah menyentuh bola, dan ia menerima jawaban tidak.

Setelah menyaksikan kembali momen tersebut, wasit menyimpulkan bahwa Tchouameni-lah yang memainkan bola, dan bola itu memantul ke arah tangannya tanpa ada campur tangan dari pemain lawan, sehingga ia menilai bahwa situasi tersebut tidak mengharuskan pemberian penalti.

Berdasarkan hal itu, wasit membatalkan keputusan pertamanya dan menganulir penalti tersebut, yang memicu kemarahan pendukung Racing di tribun, dan protes mereka sampai pada melemparkan pemantik api ke lapangan pertandingan.

Keputusan tersebut berdasarkan prinsip perwasitan yang menyatakan bahwa bola membentur tangan pemain bertahan setelah ia sendiri memainkannya dengan sengaja tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran, apabila sentuhan itu tidak disengaja, dengan tetap perlu memperhatikan posisi tangan, sifat gerakan, dan keadaan di sekitar momen tersebut.