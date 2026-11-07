Real Madrid menegaskan diri dengan kuat di kancah sepak bola, setelah melanjutkan rentetan kemenangannya dengan meraih kemenangan kedelapan secara beruntun, menyusul kemenangan atas Valencia (3-0) di Stadion Mestalla, dalam sebuah laga yang mencerminkan perkembangan besar yang dialami tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di tengah pujian terhadap penampilan kolektif dan keterpaduan yang kian meningkat di antara para pemainnya.

Surat kabar Spanyol "Marca", dalam sebuah laporan berjudul "Hal-hal yang tampak mustahil mulai terjadi di Madrid", menyoroti transformasi yang terjadi pada tim Los Blancos selama empat bulan terakhir, dengan menilai bahwa Mourinho berhasil membangun tim yang memiliki tekad, pressing tinggi, dan efektivitas serangan, disertai keselarasan yang jelas di antara para pemainnya dalam transisi menyerang maupun bertahan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Real Madrid menyikapi laga melawan Valencia dengan sangat serius, meski sulit untuk bermain di lapangan Mestalla, dan secara bertahap berhasil memaksakan iramanya serta meredam semangat tuan rumah, sebelum akhirnya menuntaskan laga dengan kemenangan yang nyaman, berkat kepatuhan para pemainnya pada instruksi dan tidak terseret ke dalam suasana tegang dan protes.

Ditambahkan pula bahwa tim kini memiliki kerangka pemain inti yang jelas, yang disatukan oleh identitas teknis tertentu dan semangat kompetitif yang terus meningkat, berbanding terbalik dengan kemerosotan Valencia, yang para pemainnya tampak lebih sibuk dengan protes dan perdebatan ketimbang berusaha kembali ke atmosfer pertandingan.

Valverde: Mourinho menghadirkan versi terbaiknya

Pemain asal Uruguay, Federico Valverde, mendapat pujian khusus, setelah melanjutkan penampilan gemilangnya dengan mencetak gol baru ke gawang Valencia, menyusul perannya yang menentukan dalam kemenangan Real Madrid atas AEK Athena, saat ia mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu.

Marca menilai bahwa Mourinho berhasil mengeluarkan potensi terbaik sang pemain, melalui penempatannya di posisi bek kanan, meski ia tidak menyukai bermain di posisi tersebut, seraya menyebutkan bahwa Valverde memiliki kualitas yang bisa menjadikannya bek kanan terbaik di dunia.

Guler: talenta kelas dunia yang membuat perbedaan

Di sisi lain, pemain asal Turki, Arda Guler, berubah menjadi salah satu elemen kunci dalam susunan pemain Real Madrid, setelah membuktikan kemampuannya dalam mengatur serangan tim dan membuat perbedaan dengan sentuhan-sentuhannya yang istimewa.

Guler menampilkan penampilan menawan menghadapi Valencia, yang di dalamnya ia mencetak satu gol dan memberikan assist bagi Kylian Mbappe, sehingga berkontribusi langsung pada kemenangan dengan tiga gol tanpa balas, dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam laga tersebut, setelah ia kini bersaing dengan penyerang asal Prancis itu untuk penghargaan tersebut berkat level permainannya yang terus meningkat.

Diomande: perwujudan ide-ide Mourinho

Pujian pun meluas kepada pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang disebut surat kabar itu sebagai salah satu perwujudan paling menonjol dari ide-ide Mourinho, berkat aktivitasnya yang tak henti, pressing berkelanjutannya terhadap lawan, dan komitmennya pada kerja kolektif, yang mendorong rekan-rekannya untuk memberikan upaya yang sama.

Dijelaskan bahwa peran Diomande tidak sebatas pada tugas-tugas bertahan dan menekan lawan, tetapi meluas hingga menciptakan ancaman serangan saat menguasai bola, berkat pergerakannya dan kemampuannya menciptakan peluang mencetak gol.

Cucurella dan Diomande: duet yang sulit ditembus

Marca juga memuji level permainan yang ditampilkan Cucurella, dengan menilai bahwa ia telah melewati fase adaptasi dan mencapai level terbaiknya, sehingga bersama Diomande membentuk duet yang kuat di sisi kiri, yang sulit ditembus oleh lawan.

Surat kabar itu menyoroti bahwa keterpaduan di antara kedua pemain kini tampak jelas, bahkan pemahaman di antara keduanya terlihat lebih baik dibanding yang dimiliki Cucurella dengan pemain asal Brasil, Vinicius Junior, sebuah indikasi baru atas perkembangan kolektif yang dialami Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho.