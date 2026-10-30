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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Apa yang salah dengan kalian semua, b*****t?!” Pelatih klub non-liga Marc White viral setelah mengumpat 38 kali dan membalikkan meja dua kali saat mengamuk pada jeda babak

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Manajer Dorking Wanderers Marc White menjadi sensasi di internet setelah rekaman ceramahnya yang meledak-ledak kepada tim saat turun minum dalam laga kasta keenam melawan Hemel Hempstead Town pada Selasa beredar. White melontarkan rentetan umpatan dan membalikkan perabotan ruang ganti ketika timnya tertinggal 2-1 saat jeda.

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Manajer murka mengamuk di ruang ganti

Dalam rekaman kanal YouTube Bunch of Amateurs, bos Dorking itu kehilangan kesabaran setelah menyaksikan timnya menyia-nyiakan keunggulan awal pada Selasa malam. Alfie Rutherford menaklukkan Michael Johnson di tiang dekat setelah Glenn Morris menggagalkan peluang Lee Angol dan Darion Dowrich. Namun, George Williams menyamakan kedudukan di tengah kemelut di kotak penalti sebelum mencetak gol lewat penalti menjelang akhir laga. White pun meluapkan amarah kepada para pemainnya saat jeda.

Rentetan makian membuat skuad terpaku

Berbicara kepada skuadnya dalam cuplikan yang viral itu, White mengamuk: "Apa-apaan kalian ini? Pinch, Josh, apa-apaan kalian? Kenapa bisa..."

Sambil memukul dan membalikkan meja hingga para pemainnya tersentak, ia berteriak: "Kenapa kalian malah bermain seperti itu di lapangan jelek ini? Hentikan! Hentikan! Kalian akan ditarik keluar. Buruk sekali. Kalian sudah dekat. Ayo lebih bersemangat. Kacau sekali. Ini memalukan buat saya! Jangan bermain seperti itu di lapangan jelek ini saat menekan penuh! Kacau! Benar-benar kacau! Kalian harus bereskan ini, dasar kalian semua. Kalian seharusnya marah besar kepada rekan-rekan setim kalian. Saya sudah bilang. Gol-gol payah itu. Saya benar-benar muak. Kalian sebaiknya berharap skor ini tidak bertahan. Saya serius. Kalian harus bereskan ini, kalian semua. Sebagai tim, kalian harus berhenti mengulangi kesalahan-kesalahan payah yang sama. Kesalahan payah! Sekarang kalian harus menunjukkan keberanian. Tunjukkan keberanian kalian. Keluar, pokoknya keluar! Malah duduk-duduk di sini. Keluar!"

Setelah pergi dengan marah sementara skuadnya kembali menenangkan diri, ia masuk lagi sambil berteriak: "Saya mau berkelahi! Siapa yang menyuruh kalian tetap di sini? Keluar!" Sambil kembali membalik dan menendang meja, ia menambahkan: "Keluar. Sekarang! Keluar! Memalukan!"

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Bos yang blak-blakan membela luapan amarahnya di ruang ganti

Menanggapi rekaman yang viral itu seusai laga, White mengatakan kepada Daily Star Sport: "Sebagian orang sekarang membuat saya heran. Sepakbola sudah memasuki era modern ketika orang tidak begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena Premier League terlihat agak glamor.

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"Namun, siapa pun yang terlibat dalam sepakbola tahu bahwa kejadian pada Selasa itu mungkin tidak terjadi setiap pekan, tetapi hal seperti itu tentu rutin terjadi di sepakbola. Bedanya, di Dorking ada Bunch Of Amateurs yang merekamnya, sehingga orang-orang bisa melihatnya.

"Jadi, ya, begitulah. Kamera mungkin sudah ada di sekitar kami selama tujuh tahun. Sejujurnya, saya sama sekali tidak pernah memikirkannya. Namun, ya, saya jelas lebih marah daripada biasanya."

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Drama menit akhir menyelamatkan satu poin di kandang

Luapan amarah itu memicu respons pada babak kedua ketika Dawid Rogalski menyundul bola dari sepak pojok. Josh Green kemudian mengembalikan keunggulan tim tamu enam menit berselang lewat tendangan voli setengah pantul, tetapi Rutherford menyambar bola untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-89 dan memastikan hasil imbang 3-3. Setelah menyelamatkan satu poin pada laga tengah pekan, tim White kembali berlaga di Meadowbank pada Sabtu saat menjamu Weston-super-Mare. Menghindari awal laga yang lesu lagi akan penting agar manajer mereka tetap tenang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.