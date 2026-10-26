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Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

"Apa yang merasuki Bruno Fernandes?": Kapten Manchester United kembali membuat heboh beberapa hari setelah mengkritik pelatih secara terbuka

Premier League
Manchester United
B. Fernandes

Bruno Fernandes mengundang perhatian lewat sebuah tanda suka setelah tidak dipilih oleh pelatih Manchester United, Michael Carrick.

Pemain asal Portugal itu menyukai sebuah unggahan Instagram bertuliskan "Jangan pernah membuat orang yang setia sampai tidak peduli lagi." Surat kabar Manchester Evening News menampilkan tangkapan layar tanda suka tersebut dan mengkritiknya. "Ada apa dengan Bruno Fernandes? Biasanya dia tidak ikut-ikutan hal seperti ini, tetapi sekarang dia menyukai Reels konyol layaknya remaja yang sedang merajuk," tulis sang jurnalis.

"Sangat bisa dimengerti jika dia frustrasi setelah mengorbankan tahun-tahun terbaik dalam kariernya untuk klub yang terus terpuruk. Namun, dia lebih dulu mengecewakan Michael Carrick, dan sekarang dia bertingkah seperti Garnacho di media sosial," tambah sang reporter.

Selama membela United, Garnacho pernah menimbulkan keresahan lewat beberapa unggahan yang secara jelas menunjukkan ketidakpuasannya terhadap situasinya. Pekan lalu, setelah kekalahan 1-4 di Liga Champions di Como, Bruno Fernandes menyalahkan pelatih Carrick atas kekalahan itu dan menudingnya tidak menerapkan pressing.

Mengapa Bruno Fernandes dan pelatih Michael Carrick berselisih?

Setelah itu, Carrick tidak memainkan kaptennya dalam laga kandang liga melawan Bournemouth pada Minggu dan membiarkannya duduk di bangku cadangan. Tanpa gelandang serang tersebut, United kembali kalah dengan skor 0-3, hasil yang membuat posisi sang pelatih sangat terancam. Media Inggris memperkirakan Carrick akan dipecat pekan ini. Jika sang pelatih pergi, jalan Bruno Fernandes untuk kembali ke tim akan terbuka.

Bruno Fernandes, 32 tahun, bermain untuk Setan Merah sejak 2020. Saat merekrutnya, United membayar biaya transfer sebesar 65 juta euro kepada Sporting Lisbon. Kontraknya di Old Trafford berlaku hingga akhir musim.

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