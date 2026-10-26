Pemain asal Portugal itu menyukai sebuah unggahan Instagram bertuliskan, "Jangan pernah membuat orang yang setia sampai tidak peduli lagi." Surat kabar Manchester Evening News menampilkan tangkapan layar yang menunjukkan tanda suka tersebut dan mengkritiknya. "Ada apa dengan Bruno Fernandes? Seharusnya dia tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, tetapi sekarang dia menyukai Reels konyol seperti remaja yang sedang uring-uringan," tulis sang jurnalis.

"Sangat bisa dimengerti jika dia frustrasi setelah mengorbankan tahun-tahun terbaik dalam kariernya untuk klub yang terus terpuruk. Namun, sebelumnya dia sudah meninggalkan Michael Carrick dalam kesulitan, dan sekarang dia bertingkah seperti Garnacho di media sosial," tambah sang reporter.

Selama membela United, Garnacho sempat menimbulkan kegaduhan lewat sejumlah unggahan yang secara jelas menunjukkan ketidakpuasannya terhadap situasinya. Pekan lalu, setelah kekalahan 1-4 di Liga Champions di Como, Bruno Fernandes menyalahkan pelatih Carrick atas kekalahan itu karena tim tidak melakukan pressing.

Mengapa Bruno Fernandes dan pelatih Michael Carrick berselisih?

Setelah itu, Carrick tidak memainkan kaptennya dalam laga kandang liga melawan Bournemouth pada Minggu dan membiarkannya mendekam di bangku cadangan. Tanpa gelandang serang tersebut, United kembali kalah dengan skor 0-3, membuat posisi sang pelatih sangat terancam. Media Inggris memperkirakan Carrick akan dipecat pekan ini. Jika sang pelatih pergi, jalan Bruno Fernandes untuk kembali ke tim akan terbuka.

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Bruno Fernandes, 32 tahun, bermain untuk Red Devils sejak 2020. Kala itu, United rela membayar 65 juta euro kepada Sporting Lisbon untuk merekrutnya. Kontraknya di Old Trafford berlaku hingga akhir musim ini.