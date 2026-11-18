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Ambisi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr kini tak lagi sekadar terus mencetak gol dan memecahkan rekor, atau menambah koleksi gelar domestik dalam kariernya. Ada pencapaian yang lebih besar yang terus menjadi perhitungan para pendukung klub, yang menanti untuk melihat tim kesayangan mereka berada di puncak Benua Asia.

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Meski sang bintang Portugal memiliki catatan gelar Eropa dan internasional yang mentereng, pengalamannya di Arab Saudi menghadapkannya pada ujian yang berbeda, dengan arti penting yang melampaui batas pencapaian individu. Jurnalis Arab Saudi Sami Al-Hariri, yang dikenal sebagai pendukung Al Hilal, kembali menyoroti tantangan ini setelah mengirimkan pesan kepada kapten Al Nassr melalui akunnya di platform "X". Dalam pesan itu, ia menghadapkan sang pemain dan klub pada pertanyaan mengenai kemampuan mereka mewujudkan mimpi di Asia.

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Dalam cuitannya, Al-Hariri memilih pendekatan yang mengandung unsur provokasi olahraga, dengan merujuk pada pencapaian paling menonjol dalam karier internasional Ronaldo, yakni ketika ia turut membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016. Ia lantas mempertanyakan mengapa Ronaldo belum mampu mengulangi prestasi kontinental itu dengan seragam Al Nassr: "Kalau Cristiano bisa memenangkan Piala Eropa untuk Portugal, kenapa dia tidak berbaik hati dan memenangkan Asia untuk Al Nassr?" Pesan sang jurnalis Arab Saudi tidak berhenti pada perbandingan antara pencapaian Ronaldo bersama tim nasionalnya dan ambisi Al Nassr, tetapi juga menyentuh para pendukung tim yang sudah bertahun-tahun menanti untuk merayakan gelar kontinental bergengsi, sementara pendukung Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli merayakan gelar-gelar klub mereka.

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Al-Hariri menambahkan: "Sampai kapan pendukung Al Nassr tercinta harus bersabar? Mereka berhak bergembira seperti pendukung Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli. Sampai kapan harus bersabar? Apa yang menghalangimu, Don?" Dengan pernyataan itu, ia membebankan tanggung jawab kepada sang bintang Portugal untuk memimpin proyek klub menuju pencapaian yang dinanti para pendukungnya.

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Meski Al Nassr memiliki sejarah di Asia, klub ini belum pernah menjuarai Liga Champions Asia dengan nama apa pun yang pernah disandang kompetisi tersebut. Al Nassr sebenarnya sudah beberapa kali mendekati gelar itu, tetapi tak pernah berhasil naik ke podium juara. Hal inilah yang menjadikan pencapaian tersebut salah satu target terpenting yang masih absen dari catatan prestasinya.

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Upaya bersejarah paling menonjol Al Nassr terjadi pada 1995, ketika klub ini mencapai final Kejuaraan Klub Asia, kompetisi pendahulu Liga Champions Asia dalam format modernnya. Namun, Al Nassr kalah 0-1 dari wakil Korea Selatan, Ilhwa Chunma, lewat gol emas di babak perpanjangan waktu di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh. Al Nassr juga mencapai semifinal Liga Champions Asia edisi 2020 dan 2021, tetapi langkahnya terhenti pada kedua kesempatan tersebut: pertama oleh wakil Iran, Persepolis, lewat adu penalti, dan kedua oleh Al Hilal. Alhasil, gelar kontinental pertama masih jauh dari lemari trofinya.

Meski begitu, bukan berarti Al Nassr tak pernah meraih gelar Asia sepanjang sejarahnya. Klub ini pernah menjuarai Piala Winners Asia dan Piala Super Asia pada 1998, serta menjadi wakil pertama benua ini di Piala Dunia Antarklub pada 2000, turnamen yang memberinya julukan bersejarah "Al Alami" (Sang Mendunia).

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Tantangan ini kian penting setelah kegagalan terbaru di Liga Champions Asia 2, ketika Al Nassr kalah 0-1 dari wakil Jepang, Gamba Osaka, di partai final yang digelar di Riyadh pada 16 Mei 2026. Ronaldo dan rekan-rekannya pun kehilangan gelar kontinental yang sudah begitu dekat dengan klub.

Kekalahan itu terjadi meski skuad dihuni nama-nama besar, di antaranya Sadio Mane, Joao Felix, dan Ronaldo. Hal ini kembali membuka perdebatan tentang kemampuan tim dalam mengubah potensi teknisnya menjadi gelar kontinental.

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