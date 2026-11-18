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Marc Guehi mulai melakukan beberapa kesalahan yang tak biasa dalam permainannya di Manchester City, sementara persentase penyelamatan Gianluigi Donnarumma jauh di bawah angka yang ia harapkan. Mantan kapten City Richard Dunne menjelaskan kepada GOAL mengapa kesalahan-kesalahan itu terjadi. Ia mengakui kepergian manajer ikonis Pep Guardiola turut menjadi penyebabnya.

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Berbagai gangguan yang harus dihadapi

Era baru di Stadion Etihad dimulai setelah City berpisah dengan pelatih yang meraih 20 trofi selama satu dekade bersejarah di Inggris. Enzo Maresca, yang mengenal City dengan baik berkat pengalamannya sebagai bagian dari staf pelatih klub, kini menggantikan sosok dengan pencapaian yang luar biasa .

Ia harus menghadapi banyak gangguan, di dalam maupun di luar lapangan, dengan ancaman sanksi berat terkait Financial Fair Play (FFP) yang terus membayangi. Pada beberapa kesempatan, konsentrasi tim pun tampak benar-benar teralihkan dari permainan.

Setelah mengawali kampanye Liga Primer 2026/27 tanpa cela, City tersandung dalam tiga pertandingan terakhir mereka di kompetisi tersebut. Masalah di lini pertahanan sulit diatasi, sementara standar permainan individu menurun di beberapa area lapangan.

Kesalahan menghambat Guehi

Bek tengah timnas Inggris Guehi mengalami masa sulit setelah sebelumnya tampil begitu konsisten. Dunne, sosok pujaan suporter City yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang kesalahan-kesalahan yang mengejutkan itu: “Ada masa ketika Anda membuat satu atau dua kesalahan tetapi lolos dari akibatnya karena kiper sedang dalam performa terbaik dan menyelamatkan Anda. Namun, sekarang semua kesalahan itu berbuah hukuman.

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“Jika mereka membuat kesalahan di lini tengah, akibatnya kembali terasa. Para bek tidak setajam musim lalu. Mereka membuat kesalahan, lalu akhirnya bola sampai ke kiper yang tidak lagi melakukan penyelamatan seperti sebelumnya. Jadi, memang ada kesalahan individu, tetapi secara kolektif performa mereka juga sedikit menurun. Menurut saya, mereka tidak setajam musim lalu. Mereka lebih terbuka dan lebih mudah ditembus.

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“Menurut saya, seluruh Liga Primer telah berubah dibandingkan tiga atau empat tahun lalu. Dulu, tim-tim membiarkan lini pertahanan Man City menguasai bola dan memilih mundur. Sekarang, begitu Guehi menerima bola, ia langsung mendapat tekanan. Tim-tim menekan lebih tinggi, bermain lebih mengandalkan fisik saat menghadapi mereka, dan tempo permainan makin cepat. Karena itu, kesalahan makin terlihat jelas dan pada akhirnya persoalannya menyangkut kepercayaan diri.

“Setelah membuat satu atau dua kesalahan, ketika bola datang lagi, Anda berpikir, ‘Semoga sentuhan saya bagus,’ alih-alih membiarkannya terjadi secara alami. Anda mulai terlalu memikirkan situasi, dan mungkin itulah yang dialami Guehi. Bukan hanya dia, lini pertahanan secara keseluruhan juga mengalaminya musim ini.”

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Statistik Donnarumma merosot jauh

Beralih ke Donnarumma, Dunne ditanya apakah City harus berharap lebih dari pemain kelas elite yang persentase penyelamatannya merosot menjadi 65 persen . Ia menjawab: “Seratus persen. Angka itu terlalu rendah. Terlepas dari apakah ia menghadapi lebih banyak tembakan atau tidak, turunnya persentase penyelamatan itu sendiri bukan pertanda baik.

“Anda bisa melihatnya dari gol-gol yang masuk. Kita semua melihatnya dan berpikir, ‘Tahun lalu ia pasti bisa menyelamatkan itu, hasilnya pasti lebih baik.’ Sekali lagi, itu kesalahan individu. Apa pun penyebabnya, entah persiapan selama sepekan yang tidak tepat atau kepercayaan diri yang menurun, dampaknya terasa pada seluruh tim.

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“Jika kiper Anda membuat kesalahan, para bek mulai berpikir, ‘Saya tidak boleh membuat kesalahan.’ Itu menambah sedikit tekanan dan merembet ke seluruh tim.

“Menurut saya, pada musim sebelum PSG menjuarai Liga Champions, Donnarumma mungkin sempat mengalami penurunan performa dan tidak bermain begitu bagus. Namun, saat mereka pertama kali menjuarai Liga Champions, ia melakukan sejumlah penyelamatan luar biasa dan kembali ke level yang kita lihat darinya di Man City selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, performanya tampaknya sedikit menurun. Ia tidak lagi secepat dulu saat menjatuhkan diri untuk menyelamatkan bola.

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“Semua itu saling berkaitan. Ini dampak dari tidak adanya Pep Guardiola. Saya tahu Maresca datang dan bekerja dengan sangat baik, tetapi ketika Anda memiliki salah satu manajer terbaik di dunia yang tidak memberi kelonggaran sedikit pun, lalu ia pergi, para pemain mengambil kelonggaran itu dan dampaknya terlihat dalam performa mereka.”

Hasil beragam selama jeda internasional

Maresca, dengan City kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Primer dan tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Arsenal, akan menuntut respons dari para pemainnya saat mereka kembali bertanding pada Sabtu dengan menjamu Fulham.

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Guehi mungkin tidak tampil melawan Fulham setelah mundur dari skuad terbaru Inggris karena cedera pinggul. Namun, Donnarumma akan berada di bawah mistar setelah menjalani jeda internasional yang penuh kejadian bersama Italia. Mereka mengalahkan Prancis sebelum kebobolan empat gol saat kalah dari Belgia .