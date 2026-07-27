Pertandingan futsal wanita berubah menjadi pemandangan kekerasan yang mengerikan pada Rabu lalu di Brasil, ketika seorang pemain dari tim As Resenhas kehilangan kendali sepenuhnya atas dirinya dan menendang lawannya dua kali di bagian kepala saat lawannya terjatuh di lapangan, kemudian meninju pemain lain yang mencoba melerai. Kejadian ini mendorong Federasi Futsal Brasil untuk menghukumnya larangan bermain selama 5 tahun dan mengeluarkan klubnya dari liga.

Menurut Federasi Futsal Brasil, komisi disiplin mengeluarkan keputusannya pada Jumat lalu berupa larangan bermain bagi pemain tersebut selama 5 tahun, di samping mengeluarkan klub As Resenhas dari turnamen Fortaleza Municipal musim ini, dalam hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada seorang pemain dalam sejarah futsal wanita di Brasil.

Serangan brutal

Insiden mengerikan itu terjadi pada babak kedua pertandingan pembuka turnamen Fortaleza Municipal, ketika tim Projeto RDJ Sport Feminino unggul dengan skor 1-0. Pemain tersebut, setelah melakukan pelanggaran, menendang lawannya dua kali di bagian kepala saat lawannya tergeletak di lapangan, kemudian meninju wajah pemain lain yang berusaha melerai untuk menghentikan serangan itu.

Gambar-gambar yang beredar memperlihatkan kekerasan yang berlebihan di lapangan, sehingga mendorong wasit untuk langsung menghentikan pertandingan setelah serangan tersebut. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan tidak tercatat mengalami cedera serius menurut laporan medis awal.

Penyelidikan pidana

Selain sanksi olahraga, pemain tersebut menjalani penyelidikan oleh kepolisian setempat di negara bagian Ceará, di mana kantor kejaksaan mengikuti penyelidikan dengan saksama untuk meminta pertanggungjawaban pemain atas perbuatannya dalam waktu secepatnya, sebagai isyarat kemungkinan diajukannya dakwaan pidana terhadapnya atas tuduhan penyerangan dan pemukulan.