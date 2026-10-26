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FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTONGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Apa yang kamu lakukan?” Gary Neville berang kepada pemain muda Manchester United Ayden Heaven akibat tekel “ala 1984” dalam petaka melawan Bournemouth

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Gary Neville mengecam keras bek Manchester United Ayden Heaven atas tekel sembrono dengan dua kaki saat timnya menelan kekalahan yang merugikan dari Bournemouth di Liga Primer. Tekel mengejutkan itu mengawali sore yang buruk bagi United, sementara manajer Michael Carrick berjuang mempertahankan jabatannya saat timnya berada tepat di atas zona degradasi.

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Neville terkejut dengan tekel sembrono

Neville mengecam keras Heaven setelah tekel berbahaya dalam kekalahan mengejutkan United 0-3 dari Bournemouth di Liga Primer. Bek muda itu melancarkan tekel sembrono dengan kedua kaki ke arah Evanilson saat pertandingan masih tanpa gol.

Beruntung bagi Heaven, penyerang asal Brasil itu berhasil menghindar. Gerakan menghindar tersebut kemungkinan besar menyelamatkan pemain United itu dari kartu merah langsung dan keharusan meninggalkan lapangan lebih awal. Wasit Jarred Gillett tetap mengeluarkan kartu kuning atas insiden tersebut. Namun, cara Heaven melakukan tekel itu membuat Neville sangat khawatir saat bertugas sebagai komentator.

Tekel yang tak terlihat lagi sejak 1984

Neville tak menahan diri saat menilai terjangan liar itu. Ia menekankan betapa beruntungnya sang bek bisa tetap berada di lapangan setelah mengambil keputusan yang begitu sembrono.

"Dia beruntung pemain Bournemouth itu menghindar karena dia menerjang dengan kedua kaki," kata Neville di Sky Sports. "Saya senang dia menghindar karena teknik tekel seperti itu sudah tidak terlihat lagi.

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"Apa yang dia lakukan? Saya tahu dia masih muda, tetapi itu sama sekali bukan cara melakukan tekel. Dia sangat beruntung pemain Bournemouth itu menghindar. Tidak ada kontak, jadi hukumannya hanya kartu kuning, tetapi jangan lakukan itu lagi. Saya belum pernah melihat tekel seperti itu sejak 1984!"

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Bournemouth menghukum kesalahan pertahanan

Bournemouth langsung memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran itu untuk unggul. Justin Kluivert mengirimkan umpan silang matang yang dituntaskan Rayan menjadi gol, menambah penderitaan United.

Tim tamu menggandakan keunggulan hanya lima menit kemudian. Adrien Truffert memanfaatkan Leny Yoro yang terpeleset, sehingga Marcus Tavernier bisa menyarangkan bola ke gawang kosong, sebelum Evanilson memastikan kemenangan 3-0 pada pengujung babak kedua.

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Carrick berjuang mempertahankan jabatannya

Kekalahan telak itu membuat manajer Carrick harus berjuang mempertahankan jabatannya. Manchester United kini hanya meraih dua kemenangan dari 12 pertandingan pembuka musim ini di bawah arahannya. Rentetan hasil buruk tersebut membuat United terpuruk di posisi ke-16 klasemen Liga Primer. United hanya unggul satu poin dari zona degradasi, sementara Bournemouth naik ke posisi ke-13 setelah meraih kemenangan beruntun. United kini harus bersiap menghadapi lawatan berat ke Stamford Bridge untuk melawan Chelsea akhir pekan ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo