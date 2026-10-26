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Gary Neville mengecam keras bek Manchester United Ayden Heaven atas tekel sembrono dengan dua kaki saat timnya menelan kekalahan yang merugikan dari Bournemouth di Liga Primer. Tekel mengejutkan itu mengawali sore yang buruk bagi United, sementara manajer Michael Carrick berjuang mempertahankan jabatannya saat timnya berada tepat di atas zona degradasi.

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Neville terkejut dengan tekel sembrono

Neville mengecam keras Heaven setelah tekel berbahaya dalam kekalahan mengejutkan United 0-3 dari Bournemouth di Liga Primer. Bek muda itu melancarkan tekel sembrono dengan kedua kaki ke arah Evanilson saat pertandingan masih tanpa gol.

Beruntung bagi Heaven, penyerang asal Brasil itu berhasil menghindar. Gerakan menghindar tersebut kemungkinan besar menyelamatkan pemain United itu dari kartu merah langsung dan keharusan meninggalkan lapangan lebih awal. Wasit Jarred Gillett tetap mengeluarkan kartu kuning atas insiden tersebut. Namun, cara Heaven melakukan tekel itu membuat Neville sangat khawatir saat bertugas sebagai komentator.

Tekel yang tak terlihat lagi sejak 1984

Neville tak menahan diri saat menilai terjangan liar itu. Ia menekankan betapa beruntungnya sang bek bisa tetap berada di lapangan setelah mengambil keputusan yang begitu sembrono.

"Dia beruntung pemain Bournemouth itu menghindar karena dia menerjang dengan kedua kaki," kata Neville di Sky Sports. "Saya senang dia menghindar karena teknik tekel seperti itu sudah tidak terlihat lagi.

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"Apa yang dia lakukan? Saya tahu dia masih muda, tetapi itu sama sekali bukan cara melakukan tekel. Dia sangat beruntung pemain Bournemouth itu menghindar. Tidak ada kontak, jadi hukumannya hanya kartu kuning, tetapi jangan lakukan itu lagi. Saya belum pernah melihat tekel seperti itu sejak 1984!"

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Bournemouth menghukum kesalahan pertahanan

Bournemouth langsung memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran itu untuk unggul. Justin Kluivert mengirimkan umpan silang matang yang dituntaskan Rayan menjadi gol, menambah penderitaan United.

Tim tamu menggandakan keunggulan hanya lima menit kemudian. Adrien Truffert memanfaatkan Leny Yoro yang terpeleset, sehingga Marcus Tavernier bisa menyarangkan bola ke gawang kosong, sebelum Evanilson memastikan kemenangan 3-0 pada pengujung babak kedua.

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Carrick berjuang mempertahankan jabatannya

Kekalahan telak itu membuat manajer Carrick harus berjuang mempertahankan jabatannya. Manchester United kini hanya meraih dua kemenangan dari 12 pertandingan pembuka musim ini di bawah arahannya. Rentetan hasil buruk tersebut membuat United terpuruk di posisi ke-16 klasemen Liga Primer. United hanya unggul satu poin dari zona degradasi, sementara Bournemouth naik ke posisi ke-13 setelah meraih kemenangan beruntun. United kini harus bersiap menghadapi lawatan berat ke Stamford Bridge untuk melawan Chelsea akhir pekan ini.