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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Apa yang Ditunggu Ronaldo? Pernyataan Tegas dari Presiden Federasi Sepak Bola Portugal

Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Denmark

Pesan dari kampung halaman "Sang Don"

Pedro Proença, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, masih percaya pada kemampuan Cristiano Ronaldo untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus dan kembali ke skuad timnas.

Selama periode jeda internasional terakhir, Ronaldo yang berusia 41 tahun meninggalkan kamp timnas Portugal menyusul perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus.

Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan skorsing sementara kepada Ronaldo, tanpa mengumumkan hingga kini hukuman final yang akan diberikan kepadanya.

Dalam sebuah pertemuan di kantor balai kota di Funchal, kota kelahiran Ronaldo, yang digelar dalam rangkaian acara Federasi Portugal, Proença berkata: "Kami berada di tanah kelahiran aset terbesar yang pernah dilahirkan sepak bola Portugal sepanjang masa: Cristiano Ronaldo, kapten kami".

Ia menambahkan, menurut apa yang dipublikasikan jaringan ESPN: "Kapten kami Cristiano Ronaldo adalah salah satu elemen utama dalam tim kami".

Proença menyatakan optimismenya akan kemungkinan terselesaikannya perselisihan antara Ronaldo dan Jorge Jesus, yang menangani sang bintang Portugal pada musim lalu bersama Al Nassr Saudi, dan bersamanya meraih gelar Liga Roshn Saudi.

Ronaldo sebelumnya telah merilis sebuah pernyataan tak lama setelah meninggalkan kamp timnas, yang di dalamnya ia menuduh Jorge Jesus "mengingkari janjinya" yang telah diucapkannya kepadanya. Dalam pernyataan yang sama, Ronaldo menegaskan kesiapannya menerima hukuman apa pun yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Portugal, sekaligus menekankan keinginannya untuk terus bermain bersama timnas.

Portugal masih menyisakan dua pertandingan di UEFA Nations League, menghadapi Denmark dan Wales pada November mendatang.

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