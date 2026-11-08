Lorong menuju ruang ganti di Stadion Mestalla menjadi saksi bentrokan sengit antara para pemain Real Madrid dan ofisial Valencia seusai pertandingan kedua tim pada pekan ke-12 La Liga, yang memaksa Polisi Nasional turun tangan setelah ketegangan berkembang menjadi gesekan fisik, di antaranya adalah bentrokan bek asal Jerman, Antonio Rudiger, dengan salah seorang petugas keamanan Valencia.

Menurut laporan surat kabar Spanyol, AS, Rudiger terlibat adu mulut dengan salah seorang petugas keamanan Valencia, yang terkena pukulan saat berusaha memisahkan pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Dari kubu Real Madrid, mereka yang terlibat adalah sang bek Jerman, bersama Eder Militao dan Jude Bellingham.

Ketegangan bermula setelah para pemain Valencia memprotes keputusan wasit terkait pelanggaran yang mendahului gol pembuka Federico Valverde yang membawa keunggulan 1-0, menyusul keputusan pelanggaran Mamardashvili (Mavio) terhadap Kylian Mbappe, sebuah keputusan yang tidak diterima oleh para pemain tuan rumah.

Sejumlah pemain Valencia, dipimpin oleh para kapten Jose Gaya, Guido Rodriguez, dan Pepelu, bersama anggota tim pelatih dan direktur olahraga Braulio Vazquez, berniat menyampaikan protes mereka kepada wasit Hernandez Maeso saat ia menuju ruang ganti wasit.

Pada momen itu, para pemain Real Madrid yang disebutkan tadi mengkritik tindakan para pemain Valencia dan menyuruh mereka diam serta segera menuju ruang ganti, hal yang justru semakin memperkeruh ketegangan antara kedua belah pihak.

Situasi itu memaksa pasukan keamanan turun tangan untuk memisahkan para pemain, menurut sumber yang menjadi acuan laporan tersebut, dan dalam prosesnya salah seorang petugas keamanan terkena pukulan dari Rudiger.

Apa yang terjadi saat jeda?

Dalam laporan resminya mengenai pertandingan, wasit Hernandez Maeso mencatat sebuah insiden yang terjadi selama jeda antara dua babak, dengan tokoh utamanya adalah Braulio Vazquez, direktur olahraga Valencia, dan asisten wasit pertama.

Dalam laporan wasit disebutkan: "Ia menyebabkan keributan, bahkan sampai berhadapan dengan asisten pertama saya, dan berulang kali berbicara kepadanya dengan nada marah, sambil berkata: Itu bukan pelanggaran, itu bukan pelanggaran! Sungguh keterlaluan!".

Wasit menambahkan: "Begitu pula, ketika saya melewatinya, ia melontarkan ucapan yang sama kepada saya berulang kali, dengan tetap mempertahankan nada marah dan sikap emosional".

Laporan itu ditutup dengan: "Akibat situasi ini, diperlukan campur tangan dari anggota Polisi Nasional, yang kemudian memverifikasi identitasnya, dan terpaksa memegangnya serta menjauhkannya dari lokasi untuk mengakhiri insiden tersebut".