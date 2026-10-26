Pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, bersiap menjalani duel baru melawan Al Hilal, namun kali ini dengan seragam Al Shamal Qatar, ketika kedua tim bertemu dalam ajang matchday ketiga Liga Champions Asia Elite, dalam ujian yang mengingatkan kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara mantan bintang Al Ahli itu dengan Al Zaeem.

Mahrez memiliki pemahaman yang baik soal Al Hilal, setelah menghadapinya selama kiprahnya bersama Al Ahli Saudi, dan meninggalkan jejak dalam sejumlah pertemuan, terutama melalui aksinya menciptakan gol dan membuka peluang, meski ia tidak mampu mencetak satu gol pun dalam enam pertandingan yang tercantum dalam statistik yang disajikan.

Mahrez: lebih banyak menciptakan ketimbang mencetak gol di hadapan Al Hilal

Menurut angka yang tercatat, Mahrez menjalani 6 pertandingan melawan Al Hilal dengan seragam Al Ahli, dan selama itu ia mencetak nol gol, namun menciptakan 4 gol, di samping menyebabkan satu penalti, sehingga total kontribusi gol langsungnya mencapai 5.

Angka-angka ini mencerminkan bahwa ancaman bintang asal Aljazair itu di hadapan Al Hilal tidak hanya berkaitan dengan mencetak gol, melainkan dengan kemampuannya menciptakan peluang dan menghadirkan solusi serangan bagi rekan-rekannya, dan itulah yang membuat pengawalannya menjadi tugas penting bagi lini pertahanan Al Zaeem dalam duel mendatang.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Remontada Al Ahli: jejak Mahrez yang paling menonjol

Di antara pertemuan paling menonjol yang menampilkan pengaruh Mahrez adalah pertandingan Al Ahli melawan Al Hilal yang berakhir imbang 3-3 pada September 2025, setelah tim asal Jeddah itu bangkit dari ketertinggalan tiga gol, dalam duel menegangkan yang menyaksikan kontribusi bintang asal Aljazair tersebut dalam menciptakan dua gol pada menit-menit terakhir, sesuai dengan rincian yang tercantum dalam laporan.

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Mahrez juga tampil mengesankan di semifinal Piala Super Saudi tahun 2024, ketika ia menciptakan satu-satunya gol Al Ahli dalam pertandingan tersebut, dan angka yang dikutip darinya menunjukkan akurasi umpan mencapai 86%, di samping keaktifannya dalam umpan silang dan umpan panjang.

Dalam duel lain pada April 2025, menurut statistik yang disebutkan, Mahrez memperoleh penilaian sebesar 8,9 dari 10, setelah tampil sepanjang 90 menit dan menciptakan 6 peluang untuk mencetak gol, serta menyebabkan satu penalti untuk timnya.

Akankah Mahrez kembali mengganggu Al Hilal dengan seragam Al Shamal?

Kisah Mahrez dengan Al Hilal tidak terbatas pada angka-angka positif, sebab ia juga menghadapi kesulitan menghadapi pengawalan pertahanan, di antaranya sebuah duel pada Oktober 2024, yang menyaksikan menurunnya pengaruh serangannya di bawah pengawalan yang diterapkan oleh Joao Cancelo, sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan.

Dan kini, bintang asal Aljazair itu memasuki duel dengan seragam Al Shamal Qatar, di tengah penantian atas apa yang bisa ia tampilkan menghadapi lawan yang sangat ia kenal. Kemampuannya memanfaatkan ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya akan menjadi salah satu senjata paling menonjol yang mungkin diandalkan timnya dalam upaya mengejutkan Al Hilal, yang menyadari bahwa ancaman Mahrez tidak membutuhkan gol atas namanya untuk membuat perbedaan.