Andy Burnham terpaksa mengeluarkan keputusan untuk membuka penyelidikan yang lebih luas terkait hubungannya dengan Manchester City, menyusul investigasi yang dilakukan surat kabar Inggris "The Sun" mengenai relasinya dengan klub yang sedang menghadapi krisis akibat tuduhan melakukan pelanggaran.

Menurut "The Sun", perdana menteri meminta dilakukan peninjauan manual menyeluruh terhadap semua pertemuannya di masa lalu dengan para pejabat klub dan pemiliknya di Abu Dhabi, bersamaan dengan terungkapnya detail pertemuan ketujuh.

Burnham dan timnya mengawali pekan ini dengan menegaskan bahwa ia hanya menggelar satu pertemuan yang ia sebut penting dengan para pejabat Manchester City, yaitu pada 2021.

Namun versi cerita itu runtuh setelah surat kabar tersebut mengungkap bahwa Burnham menghadiri dua jamuan makan malam bersama presiden klub, Khaldoon Al Mubarak, pada 2017 dan 2018, ketika ia menjabat sebagai wali kota Manchester, tanpa kedua pertemuan itu muncul dalam catatan publik, setelah dihapus dari dokumen tersebut.

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 10.00 IPS

Hubungan Burnham dengan Manchester City mendapat kritik setelah ia mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan hengkangnya para pemilik klub asal Uni Emirat Arab, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah melakukan lebih dari 100 pelanggaran terhadap regulasi Liga Primer Inggris.

Berdasarkan arahan perdana menteri, Otoritas Gabungan Greater Manchester mengeluarkan pernyataan singkat pada hari Senin, yang tidak menyentuh soal dua jamuan makan malam antara Burnham dan Khaldoon Al Mubarak.

Perdana menteri berjanji untuk bersikap sepenuhnya transparan, dengan mengatakan: "Saya meminta mereka melakukan peninjauan manual yang lebih menyeluruh terhadap segala hal, karena saya ingin menyediakan semua informasi yang mungkin kepada semua orang. Tidak ada keraguan soal itu, transparansi penuh harus diwujudkan."

Namun Louie French, menteri bayangan, menuntut adanya permintaan maaf, dan mengatakan tadi malam: "Perdana menteri berjanji di hadapan House of Commons untuk mempublikasikan semua interaksinya yang berkaitan dengan Manchester City pada Senin sore."

Ia menambahkan: "Hal itu tidak terjadi, dan ini adalah tanggung jawab pribadinya. Dia harus datang ke parlemen dan menyampaikan permintaan maaf."

Selain dua jamuan makan malam tersebut, surat kabar itu mengungkap bahwa Burnham bertemu para pejabat tinggi Manchester City dalam setidaknya lima kesempatan lain.

Dokumen yang baru-baru ini diungkap menunjukkan bahwa perdana menteri turut serta dalam pertemuan meja bundar di China, pada September 2018, dengan keikutsertaan City Football Group.

Sudah diketahui bahwa ia menghadiri sebuah acara di sana dalam rangka pembukaan kantor milik klub, tetapi tidak diketahui bahwa ia juga mengikuti jamuan makan siang yang berlangsung selama dua jam, dengan kehadiran para perwakilan penting dari grup tersebut.

Catatan yang diungkap berdasarkan undang-undang kebebasan informasi menunjukkan bahwa agenda resmi Burnham selama perjalanan empat hari itu mencakup jamuan makan siang bertajuk pembukaan kantor City Football Group Manchester di Shenzhen, serta pertemuan teknis meja bundar para chief executive.

Dokumen yang membawa cap "Klasifikasi: internal, pribadi dan rahasia" itu menjelaskan bahwa KTT tersebut digelar pada 20 September 2018, dari pukul 11.30 hingga 13.30, di gedung One Shenzhen Bay.

Manchester China Forum menanggung tagihan sebesar 4.796 pound sterling, yang mencakup biaya penerbangan, hotel dan pengeluaran lainnya, sebuah forum yang bertujuan memperkuat hubungan antara kedua wilayah.

Pada September 2019, Burnham tampak dalam sebuah foto di samping Khaldoon Al Mubarak, saat keduanya menyaksikan pertandingan testimonial Vincent Kompany di Stadion Etihad.

Setelah itu, Burnham menggelar apa yang ia sebut sebagai satu-satunya pertemuan pentingnya dengan presiden Manchester City, selama KTT Investasi Global yang diselenggarakan pemerintah pada Oktober 2021.

Pada Juli 2023, Burnham bertemu Ferran Soriano, chief executive City Football Group, dalam sebuah acara untuk merayakan selesainya pemasangan atap Co-op Live di Manchester, sebuah arena yang sebagian kepemilikannya dimiliki Sheikh Mansour, pemilik Manchester City.

Pada Juni 2025, Burnham kembali bertemu Roel de Vries, mantan chief operating officer Manchester City, di dalam arena yang sama, selama sebuah acara yang terkait dengan penghargaan musik Brit Awards.



