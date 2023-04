Apa Yang Dimaksud Laga Testimonial & Mengapa Para Pemain Mendapatkannya?

Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh klub sepakbola di seluruh dunia dan beberapa nama besar mendapatkannya, tapi mengapa demikian?

Tidak semua pesepakbola bisa mendapatkan laga testimonial.

Ini adalah kesempatan langka yang hanya diperuntukkan bagi beberapa pemain terpilih, yang membedakan diri mereka melalui masa kerja.

Goal melihat tradisi ini, dari mana ide itu berasal dan daftar pemain yang pernah mendapatkannya.

Apa Yang Dimaksud Laga Testimonial?

Laga testimonial adalah pertandingan yang dimainkan untuk menghormati pemain yang telah memberikan masa bakti yang signifikan kepada klub tertentu.

Secara umum, testimonial digelar untuk pesepakbola yang telah berada di klub selama kurang lebih 10 tahun atau lebih dan biasanya diadakan di akhir masa bakti mereka, saat mereka pensiun.

Terkadang, pemain yang dihormati tersebut akan bermain setengah babak untuk setiap tim, dengan regu yang biasanya terdiri dari campuran rekan satu tim dulu dan sekarang.

Pertandingan testimonial bersifat 'fun' dan non-kompetitif, tetapi jangan tertipu - itu tidak serta merta menghalangi permainan kasar di antara teman lama dan musuh!

Mengapa Pesepakbola Mendapatkannya?

Secara historis, tujuan laga testimonial adalah untuk mengumpulkan uang bagi pemain yang dihormati.

Tradisi itu berkembang pada saat karier di sepakbola tingkat elite tidak menguntungkan seperti saat ini dan testimonial adalah isyarat niat baik dari klub kepada individu.

Uang yang terkumpul melalui penjualan tiket dan sumbangan kemudian akan diberikan kepada pemain yang bersangkutan sebagai semacam dana pensiun atau soft-landing saat mereka mempersiapkan fase selanjutnya dalam hidup.

Saat ini, karena pemain di kompetisi mapan macam Liga Primer memiliki gaji lebih banyak, sebagian uang yang dikumpulkan dari laga testimonial juga diberikan kepada badan amal yang dipilih oleh si pemain.

Tentu saja, praktik tersebut masih memenuhi tujuan awalnya di liga-liga yang lebih rendah dan di negara-negara di mana karier di sepakbola profesional belum tentu menguntungkan secara finansial.

Getty Images

Mereka Yang Pernah Memainkan Testimonial

Sejumlah bintang Liga Primer pernah diberikan penghargaan berupa laga testimonial oleh klub mereka, sementara yang lain juga diberikan penghargaan serupa di pentas internasional.

Mantan kapten Manchester United Roy Keane mendapatkannya pada 2006 - hanya beberapa bulan setelah kepergiannya dari klub.

"Testimonial seorang pemain bisa sangat menguntungkan secara finansial," tulis Keane dalam otobiografinya The Second Half of the event.

"Tapi saya pikir itu adalah tradisi yang membuatnya jadi hari yang besar. Anda berterima kasih kepada para suporter dan mereka berterima kasih kepada Anda. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar United - sebuah insentif besar bagi saya."

Getty Images

Alan Shearer juga memiliki testimonial untuk Newcastle United di tahun yang sama dengan Keane, dan seperti orang Irlandia itu, ia berkesempatan melawan Celtic.

Liverpool menghormati Steven Gerrard dan Jamie Carragher dengan testimonial menjelang akhir karier mereka bersama klub.

Gerrard memainkan itu pada 2013 kontra Olympiakos - selagi klub tersebut dipilih karena dia pernah mencetak gol ikonik melawan mereka dalam perjalanan menuju kejayaan Liga Champions pada 2004.

Testimonial Carragher, sementara itu, terjadi tiga tahun sebelumnya, melawan Everton - klub yang didukungnya sejak kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, United secara khusus mengadakan laga testimonial untuk Michael Carrick dan Wayne Rooney, yang masing-masing menghabiskan 12 dan 13 tahun bersama Setan Merah.