Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengungkapkan kemarahannya setelah timnya dilarang melakukan tiga pergantian pemain pada waktu yang ia inginkan, dalam hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, hari Sabtu ini, di Liga Premier Inggris.

Skor menunjukkan hasil imbang 1-1 pada babak kedua di Stadion Anfield, ketika Iraola ingin melakukan tiga pergantian pemain sekaligus, yaitu Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas, dan Rio Ngumoha.

Namun, meskipun bola keluar lapangan sebanyak tiga kali, para pemain tetap menunggu di garis pinggir, setelah wasit keempat Tim Robinson mengalami masalah pada papan pergantian pemain.

Frustrasi Liverpool semakin bertambah setelah bola keluar untuk ketiga kalinya, tetapi alih-alih menghentikan permainan untuk melakukan pergantian, Nottingham Forest mengeksekusi lemparan ke dalam dengan cepat, dan dari situ mereka mendapatkan tendangan penalti yang mengembalikan keunggulan mereka.

Sayap Forest Nico Williams melesat di belakang lini pertahanan Liverpool, sebelum kiper Alisson turun tangan untuk menghentikannya saat ia mencoba menembak ke arah gawang. Meskipun bola mengarah ke luar lapangan, wasit Samuel Barrott meniup peluitnya dan memberikan tendangan penalti.

Iraola berkata dalam pernyataan kepada sebuah program melalui BBC: "Terkait tendangan penalti itu, situasinya sebenarnya sudah berakhir ketika benturan terjadi. Dan itu bukan benturan yang keras."

Ia menambahkan: "Tetapi yang paling kami keluhkan adalah soal pergantian pemain. Kami harus menunggu sekitar tiga menit."

Ia melanjutkan: "Kami ingin melakukan pergantian pemain selama dua atau tiga jeda terakhir sebelum gol itu. Itu memang bukan satu-satunya alasan (kebobolan gol), tetapi semuanya berpengaruh."

Dalam pernyataan kepada jaringan "TNT Sports", Iraola menegaskan kemarahannya atas keterlambatan pelaksanaan pergantian pemain, dan berkata: "Wasit keempat yang profesional tidak mungkin membutuhkan waktu tiga menit. Kami sudah memberitahunya soal pergantian itu dua atau tiga menit sebelumnya."

Ia menambahkan: "Saya sudah marah karena kami tidak bisa melakukan pergantian pemain pada jeda sebelumnya, lalu sebelum lemparan ke dalam saya kira kami akan bisa melaksanakannya."

Ia melanjutkan: "Saya tidak tahu, mereka yang harus menjelaskannya. Tetapi itu memakan waktu yang sangat lama."

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