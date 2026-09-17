Itu bukan sekadar kesaksian dari mantan rekan setim, melainkan kesaksian seorang pakar yang menjalani setiap detail bersama Mohamed Salah di dalam ruang ganti Liverpool.

Bintang Inggris James Milner, yang menjadi rekan setim sang Firaun Mesir antara tahun 2017 dan 2023 serta bersama-sama meraih 7 gelar, mengungkap alasan sebenarnya yang membuat Salah sejajar dengan elite sepak bola bersama Cristiano Ronaldo.

Milner mengatakan, dalam sebuah podcast menarik bersama legenda Manchester United Paul Scholes, yang diunggah oleh akun "liverpool news" melalui platform "X", saat berbicara tentang rahasia keistimewaan Salah: "Dia cukup rendah hati untuk mengajukan pertanyaan, meminta pendapat, dan membentuk keyakinannya sendiri."

Bintang senior Inggris itu menambahkan: "Dia selalu mencari hal yang bisa memberinya keunggulan, baik itu dalam aspek pemulihan fisik atau kebugaran, atau bahkan menghabiskan waktu di ruang latihan untuk berlatih tendangan penalti."

Milner melanjutkan sembari membeberkan suasana di balik ruang ganti: "Kami telah melakukan banyak diskusi mengenai hal ini. Saya rasa perilaku inilah yang membedakan seorang pemain elite. Dia tidak memiliki keangkuhan yang menyiratkan bahwa ia tahu segalanya, sebaliknya ia berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi."

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Milner menutup dengan pernyataan yang merangkum mentalitas profesional Salah: "Dia melihat dan membaca tentang metode yang diterapkan orang lain, dan dengan cepat Anda akan mendapati ia menempatkan sepeda olahraga di kolam renang rumahnya untuk digunakan dalam latihan pemulihan dan hal-hal semacam itu. Dia terobsesi untuk menjadi yang terbaik."