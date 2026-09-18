Apa yang Dilakukan Mourinho? Keputusan Mengejutkan Jelang Derby Madrid Memicu Tanda Tanya

Real Madrid bersiap menghadapi Atletico Madrid dalam derby ibu kota pada hari Minggu, di tengah perubahan mencolok pada jadwal pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang memutuskan untuk menunda kemunculannya di hadapan media hingga setelah latihan tim yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pagi di Valdebebas.

Real Madrid berlatih pukul 10.30 pagi pada hari Sabtu, sementara Mourinho menggelar konferensi persnya pukul 15.30 sore, yakni sekitar 5 jam setelah berakhirnya sesi latihan. Ini merupakan waktu yang tidak biasa dibandingkan jadwalnya menjelang pertandingan-pertandingan sebelumnya, mengingat derby akan berlangsung di Stadion Metropolitano pada hari Minggu pukul 16.15 sore.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa perubahan ini menarik perhatian, terutama karena jeda antara latihan tim dan konferensi pers bertepatan dengan digelarnya final Piala Antarbenua U-20 antara Real Madrid dan Santiago Wanderers, yang dimulai pada Sabtu siang di Stadion Santiago Bernabeu.

Perhatian jelas dari Mourinho terhadap sektor pemain muda

Sejak kembali menangani Real Madrid, Mourinho menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap tim-tim junior. Pada tanggal 5 September, ia menyempatkan diri hadir menyaksikan pertandingan Castilla melawan Juventud Torremolinos di Stadion Alfredo Di Stefano, ditemani sejumlah anggota staf pendampingnya. Ia juga memberi banyak pemain akademi kesempatan tampil selama masa persiapan dan memuji level permainan mereka.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya berbicara positif tentang para pemain Castilla, dengan mengatakan: "Saya menyukai semua pemain yang saya terima dari Castilla," sebagai isyarat atas ketertarikannya untuk menarik sejumlah elemen dari tim cadangan ke tim utama.

Kebijakan ini muncul di tengah absennya Tiago Pitarch, salah satu pemain paling menonjol dari tim muda, pada final Piala Antarbenua U-20, setelah ia masuk dalam lingkaran perhatian Mourinho untuk tim utama.

Pemusatan pemain kembali menjadi sorotan

Mourinho juga kembali membahas gagasan pemusatan pemain menjelang pertandingan, sebuah kebijakan yang berulang kali ia terapkan selama periode pertamanya bersama Real Madrid, terutama menjelang pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya menjelaskan bahwa hal ini tidak selalu berkaitan dengan menginap bersama, melainkan dengan konsentrasi mental dan kesiapan menghadapi pertandingan. Ia berkata: "Tidur atau tidak tidur tergantung pada situasi."

Pada salah satu kesempatan selama persiapan menghadapi Malaga, Real Madrid menggelar pertemuan taktis dan para pemain makan bersama, sebelum sebagian besar dari mereka kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan program mereka pada hari berikutnya, yang mencerminkan fleksibilitas Mourinho dalam menangani detail-detail semacam ini.