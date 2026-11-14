"Apa yang dilakukan Abu Rida tidak benar": Hassan Shehata lontarkan tuduhan kepada Salah

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Hassan Shehata, mantan pelatih timnas Mesir, kembali memicu perdebatan seputar hubungan antara Mohamed Salah dan staf kepelatihan Mesir sebelumnya, setelah ia mengaitkan apa yang terjadi di dalam kamp terakhir dengan kepergian Hossam Hassan, dalam pernyataan yang membuka diskusi mengenai pengaruh sang kapten Mesir serta peran federasi sepak bola dalam menangani krisis tersebut.

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Shehata mengatakan, dalam kemunculannya di program "El Laeeb" melalui saluran "MBC Masr", bahwa Salah menjadi penyebab kepergian Hossam Hassan, seraya menambahkan bahwa hal itu "diketahui oleh semua orang". Sang maestro melontarkan tuduhannya itu sebagai penjelasan atas apa yang terjadi.

Mantan pelatih Mesir itu mengenang kembali peristiwa penarikan Ahmed Hossam Mido pada Piala Afrika 2006, dan membandingkannya dengan keputusan Hossam Hassan mengeluarkan Salah saat menghadapi Angola. Ia menjelaskan bahwa situasinya berbeda, tetapi kedua peristiwa itu serupa dari sisi reaksi terhadap keputusan tim pelatih.

Ia juga berbicara soal suasana ruang ganti, dengan mengatakan bahwa kemarahan seorang pelatih terkadang bisa mencapai teguran keras, dan ia memberi contoh pertandingan Mesir melawan Brasil di Piala Konfederasi tahun 2009, di mana ia memarahi para pemain di antara dua babak, menurut penuturannya. Dengan itu ia ingin menunjukkan bahwa konfrontasi tajam bisa terjadi dalam kerja teknis, dan tidak selalu berarti adanya perselisihan pribadi.

Dalam pembicaraannya tentang Salah, Shehata mengatakan bahwa posisi sang pemain tidak memberinya pengecualian dari keputusan pelatih, dan menggambarkannya sebagai satu pemain di antara 11 pemain di lapangan.

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Ia menambahkan bahwa pelatihlah yang mengatur jalannya pertandingan dan pergantian pemain, sementara proses evaluasi terhadapnya tetap menjadi tanggung jawab pihak yang mengawasi timnas, sesuai dengan regulasi dan kewenangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Hossam Hassan tidak melakukan sesuatu yang membuatnya pantas dicopot, sembari pada saat yang sama menegaskan adanya peran besar dari masalah-masalah pribadinya dalam keputusan tersebut.

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Shehata juga mengkritik perjalanan Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, ke Turki untuk menemui Salah, dengan menilai bahwa langkah itu tidak tepat, dan bahwa tidak sepatutnya seorang presiden federasi bepergian menemui seorang pemain untuk membujuk atau berdamai dengannya.

Ia menegaskan bahwa ia akan menolak melakukan tugas itu seandainya diminta, siapa pun nama atau ketenaran pemain tersebut. Ia menolak jika seorang pejabat tinggi harus merangkul seorang pemain dengan cara yang mengesankan bahwa federasi berupaya membujuknya, alih-alih menangani persoalan itu melalui saluran administratif dan teknis yang tepat.

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Pernyataannya itu muncul setelah federasi sepak bola mengumumkan pengakhiran tugas Hossam Hassan pada 7 November, dan penunjukan Ali Maher sebagai penggantinya. Kontroversi memuncak setelah penarikan Salah saat menghadapi Angola, lalu absennya ia pada laga melawan Sudan Selatan, tetapi federasi membantah bahwa Salah memiliki peran dalam pemecatan tersebut.

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