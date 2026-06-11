Apa yang dikatakan Barcelona kepada Bernardo Silva sebelum ia menyetujui tawaran Real Madrid?

Media Catalan hari ini, Kamis, menyoroti bahwa bintang Portugal Bernardo Silva semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid dalam bursa transfer musim panas yang akan datang.

Menurut surat kabar "Sport", masuknya Real Madrid telah mengubah situasi secara drastis terkait mantan bintang Manchester City tersebut. Atletico Madrid telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk meyakinkan Silva (31 tahun), menganggapnya sebagai pengganti ideal bagi Antoine Griezmann yang hengkang dari Los Rojiblancos pada akhir musim lalu.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa "Barcelona juga telah mempertimbangkan dengan serius ide untuk merekrut Bernardo Silva".

"Sport" melanjutkan: "Sebenarnya, nama Bernardo ada di meja Deco (direktur olahraga Barça) dalam perencanaan musim depan, karena pemain Portugal itu mewakili peluang pasar yang menarik, berkat kualitas, pengalaman, dan pengetahuannya tentang La Liga. Namun, kesepakatan itu mulai kehilangan momentum seiring berjalannya waktu."

Lanjutnya: "Tuntutan finansial yang tinggi dari sang pemain, pernyataan-pernyataannya yang ambigu mengenai masa depannya, serta kebutuhan klub Catalan untuk menghemat anggaran, membuat Barcelona mendinginkan negosiasi dalam beberapa hari terakhir. Manajemen olahraga belum menutup pintu sepenuhnya, tetapi telah menjelaskan kepada pemain bahwa mereka tidak akan ikut dalam perang penawaran, dan tidak akan mengubah perencanaan keuangan mereka demi menyelesaikan kesepakatan ini."

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa "faktor penentu kemungkinan besar adalah kedatangan resmi José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid... di mana pelatih asal Portugal itu melihat Bernardo Silva sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat lini tengah, serta memberinya kepemimpinan, pengalaman kompetitif, dan fleksibilitas taktis."

Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Bernardo dalam beberapa hari terakhir menghentikan pembicaraan dengan Atletico Madrid dan Barcelona, sementara ia mempertimbangkan tawaran Real Madrid, sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan atas kontrak berdurasi dua musim, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim lagi.