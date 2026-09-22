Apa yang dia katakan tentang Maroko? Wali Kota Madrid menyampaikan pendapatnya soal isu final Piala Dunia 2030

Wali Kota Madrid, José Luis Martínez Almeida, pada hari Selasa mengakui bahwa dirinya tidak optimistis mengenai penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 di ibu kota Spanyol tersebut, dan menyatakan bahwa dalam kasus ini "harus ada konsekuensi".

Perdebatan mengenai stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 terus berlanjut, di tengah masih terbukanya berkas antara Spanyol dan Maroko, setelah pada awalnya keyakinan yang dominan adalah bahwa partai final akan digelar di Stadion Santiago Bernabéu, dengan Stadion Spotify Camp Nou masuk ke dalam opsi-opsi yang memungkinkan.

Namun data-data terbaru menunjukkan meningkatnya peluang penyelenggaraan final di Stadion Hassan II yang besar, yang tengah dibangun di Kota Benslimane, Maroko, terutama dengan kapasitas penonton yang besar yang akan dimilikinya saat rampung.

Almeida mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya tidak optimistis. Saya rasa Maroko, yang ingin menjadi tuan rumah partai final dan ini merupakan hak yang sah, bergerak di tingkat politik dan institusional untuk mewujudkan hal itu, tetapi saya tidak memiliki bukti bahwa pemerintah Spanyol bertindak dengan cara yang sama".

Ia menambahkan: "Saya tidak punya alasan apa pun yang membuat saya percaya bahwa pemerintah Spanyol akan berupaya keras agar Madrid menjadi tuan rumah Piala Dunia".

Ia menegaskan bahwa Piala Dunia 2030 diselenggarakan oleh Spanyol bersama Portugal, yang kemudian bergabung pula Maroko, ditambah Paraguay, Uruguay, dan Argentina dengan tiga pertandingan, dan bahwa terasa tidak wajar jika finalnya tidak digelar di Madrid dalam kasus ini.

Kendati ia menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang tepat untuk mengatakan apakah Spanyol seharusnya mempertimbangkan kembali keberlanjutannya, menurutnya "harus ada konsekuensi, tanpa keraguan".

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