Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengumumkan absennya dua pemain timnya dari laga menghadapi Lille, besok Selasa malam, di Emirates Stadium, dalam rangka pekan kedua babak pertama Liga Champions.

Arteta menerima pukulan ganda menjelang laga melawan Lille, di mana Piero Hincapie dan Martin Zubimendi sama-sama absen dari latihan akibat cedera yang mereka alami saat sesi latihan tambahan setelah kemenangan Arsenal pada Sabtu lalu atas Leeds (2-1).

Arteta mengatakan pada hari Senin ini, seperti dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Kami telah merencanakan sesi latihan setelah pertandingan untuk para pemain yang tidak mendapatkan cukup menit bermain. Dan dalam dua insiden yang sangat tidak menguntungkan, kami kehilangan dua pemain."

Ia menambahkan: "Ini sama sekali bukan situasi ideal. Hal ini belum pernah terjadi selama tujuh tahun. Kami perlu mengevaluasi kondisi mereka hari ini dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keadaan mereka, dan setelah itu kami bisa menentukan berapa lama mereka akan absen."

Pertandingan berikutnya ARS Champions League 15.00 LIL

Ketika ditanya apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya cedera-cedera yang tidak menguntungkan ini, ia menjawab: "Sangat sederhana, jangan berlatih. Jika mereka tidak pernah berlatih, mereka tidak akan cedera, tetapi akibatnya adalah ketika mereka diminta bermain, mereka tidak akan memiliki ritme, dan ketika Anda meminta mereka bermain, mereka tidak akan memberi dampak apa pun dalam pertandingan."

Ia melanjutkan: "Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya punya bola kristal, saya akan dengan mudah berkata: 'Teman-teman, masuklah ke jacuzzi dan saya akan menemui kalian besok'."

Arteta juga menyampaikan optimismenya mengenai peluang Arsenal di Liga Champions musim ini, dengan mengatakan: "Saya pikir kami sangat senang bisa tampil di Liga Champions lagi. Kami ingin menjaga momentum, karena kami tampil luar biasa di Liga Champions tahun lalu."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Ini adalah kesempatan bagi kami sekali lagi untuk menyerang Liga Champions."







