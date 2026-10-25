Apa yang bisa El Clasico pertama katakan kepada kita tentang Real Madrid asuhan Mourinho dan Barcelona?

Satu pertandingan tentu tidak cukup untuk memprediksi satu musim atau lebih, tetapi mungkin memberikan beberapa indikasi tentang bagaimana masa depan nanti. Hal inilah yang berlaku pada laga El Clasico yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Minggu, antara Barcelona dan tamunya Real Madrid, pada pekan kesepuluh La Liga.

Dan jika kita ingin mengambil contoh dari masa lalu, maka pertandingan El Clasico pertama yang dijalani Mourinho, pada 29 November 2010, telah mengungkap bahwa pelatih asal Portugal itu akan menghadapi kesulitan besar untuk mematahkan dominasi tim Catalan tersebut, ketika ia menelan kekalahan telak (5-0) di Stadion Camp Nou, sesuatu yang kemudian dibuktikan oleh kejadian-kejadian setelahnya.

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Dan meskipun Real Madrid-nya Mourinho mampu berdiri sejajar dengan Barcelona yang menakutkan di bawah Guardiola, bahkan mengunggulinya pula di beberapa kesempatan (Los Blancos menang dalam 5 pertandingan, kalah 6, dan imbang 6), namun hasil akhirnya tidak berpihak pada Los Merengues. Mereka kehilangan gelar La Liga dalam dua musim dari tiga musim Mourinho di Santiago Bernabeu (antara tahun 2010 dan 2013), selain itu tim Catalan tersebut memenangkan pertarungan Eropa melawan rival abadinya di semifinal Liga Champions (2010-2011).

Mourinho hanya meraih 3 gelar bersama Real Madrid pada periode pertamanya: Copa del Rey 2010-2011, La Liga 2011-2012, dan Piala Super Spanyol 2012.

Dan yang memperkuat kemungkinan bahwa pertandingan hari ini akan memberikan indikasi untuk masa depan: Real Madrid mendatangkan banyak bintang pada bursa transfer lalu, sesuatu yang mengisyaratkan bahwa perubahan dalam skuad musim depan tidak akan terlalu luas. Artinya, Mourinho akan sangat bergantung pada periode keduanya — atau setidaknya pada tahap awalnya — pada sebagian besar komposisi saat ini, yang hari ini akan menjalani ujian pertamanya di El Clasico setelah pembaruan di musim panas.

Keunggulan Catalan, tapi!

Dan meskipun mengalami kekalahan terakhir dari Paris Saint-Germain (4-2) di Liga Champions, dan di sisi lain Los Merengues menggebuk Leipzig (4-1), Barcelona tetap menjadi kandidat terkuat di atas kertas untuk memenangkan laga puncak La Liga, karena mereka adalah tim yang paling kompak dan konsisten musim ini, menurut penampilan dan hasil.

Namun kebangkitan Los Merengues juga harus diperhitungkan, sebab mereka adalah tim yang hanya mencetak 4 gol dalam tiga pertandingan terakhir, sementara kebobolan tiga gol dari Roma dan satu gol dari masing-masing Sevilla dan Leipzig, sesuatu yang harus membunyikan lonceng bahaya di Camp Nou.

Barcelona juga harus menunjukkan bagaimana reaksi mereka terhadap kekalahan dari Paris, dan apakah mereka memiliki karakter yang cukup kuat untuk bangkit dengan cepat dari keterpurukan di Eropa, dan kembali ke jalur yang benar, atau apakah mereka menuju musim yang tidak stabil yang tak diinginkan oleh para suporter Catalan.