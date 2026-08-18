Borussia Dortmund menahan diri untuk tidak melontarkan kemungkinan sindiran kecil. Dalam pengumuman resmi transfer Joey Veerman, yang datang dari PSV Eindhoven berkat klausul pelepasan senilai 22 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031, BVB sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang karakter gelandang tengah barunya itu.

Itu agaknya memang keputusan yang tepat. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, kata itu sudah cukup menimbulkan kegaduhan di sekitar pemain 27 tahun tersebut. Titik awal perdebatan yang berlangsung intens di Belanda itu adalah sebuah konferensi pers yang berlangsung menjelang akhir Maret lalu.

"Karakter Joey itu ... berbeda," kata pelatih timnas yang kini sudah tidak lagi menjabat, Ronald Koeman, tentang Veerman saat itu. Koeman sudah yakin sejak saat itu: ia tidak akan memasukkan Veerman ke skuad Piala Dunia. "Saya sudah berbicara dengan Joey dan mengatakan kepadanya bahwa untuk posisi gelandang bertahan kiri, dia bukan pilihan pertama maupun kedua saya," katanya. "Jika semua pemain fit, dia tidak masuk pertimbangan untuk skuad Piala Dunia. Di posisinya, saya memilih tipe pemain lain."

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Joey Veerman: Pemberi assist terbaik Eredivisie 2024 dan 2026

Koeman bukan baru sekali melakukan itu. Ada riwayat antara keduanya. Koeman sempat menarik keluar Veerman lebih awal setelah 35 menit pada laga ketiga fase grup Euro 2024 melawan Austria, yang berakhir dengan kekalahan 2-3, saat skor masih 0-1. Setelah itu Veerman memang masih sempat dimainkan di babak 16 besar, perempat-final, dan semi-final, tetapi setelahnya ia tak pernah lagi dipanggil.

"Itu adalah situasi yang ekstrem," kata Koeman lima bulan lalu tentang keputusannya saat melawan Austria. "Saya bisa membayangkan itu sangat menyakitkan bagi seorang pemain ketika ditarik keluar setelah 35 menit. Bukan berarti saya berpikir: saya tidak menginginkan karakter seperti itu. Karakter memang berperan, tetapi ini terutama keputusan olahraga," tegas sang pelatih.

Pada akhirnya, di penghujung musim lalu, Veerman benar-benar tidak bisa lagi menahan emosinya. Pada musim itu, ia untuk ketiga kalinya secara beruntun menjadi juara bersama PSV. Veerman menjalani yang terbaik dari empat tahunnya di Eindhoven. Ia mencetak delapan gol dan membuat 14 assist - tak ada pemain Eredivisie yang lebih baik. Pada 2023/24 pun catatan 16 assist miliknya tidak terlampaui. Selain itu, pada musim lalu ia juga mencatat operan terbanyak di sepertiga akhir lapangan, operan sukses terbanyak, dan operan terbanyak yang berujung peluang gol di seluruh liga.

De Telegraaf

Iklan "dengan karakter sejati": Perselisihan antara Joey Veerman dan Ronald Koeman

"Saya rasa saya adalah satu-satunya orang di Belanda yang benar-benar sudah memperkirakannya," kata Veerman kepada ESPN soal tidak masuknya dia ke skuad Piala Dunia. "Kalau konferensi pers seperti itu terus digelar dan dikatakan bahwa karakter saya tidak benar, pada titik tertentu orang pasti muak. Itu keputusannya siapa yang dia panggil, tetapi dia tidak boleh mengklaim bahwa karakter saya adalah masalahnya. Konferensi pers seperti ini sekarang mulai sedikit mengganggu saya. Dia tidak perlu menelepon saya lagi."

Puncak perselisihan itu menjadi bagian Veerman. Sehari sebelum laga pertama Belanda di Piala Dunia melawan Jepang, sebuah iklan satu halaman penuh muncul di surat kabar De Telegraaf. Dalam iklan itu, Veerman mempromosikan merek jeans dan fesyen G-STAR - berdiri di tepi air, dengan bola oranye di antara kedua kakinya. Tercantum slogan: "Denim dengan karakter sejati."

Memang, Veerman belakangan mengatakan bahwa ia diberi tahu iklan itu baru akan diterbitkan tiga hari kemudian. Meski begitu, ia memang sosok yang tidak menutup-nutupi pendapatnya. Sedikit lebih dari sebulan lalu, ia berkata soal ambisinya untuk pindah: "Saat ini tidak banyak yang terjadi. Nyaris tidak ada minat untuk saat ini. Bisa menjengkelkan jika terus ditanya mengapa saya belum pernah pindah. Lama-lama itu menguras saraf. Keinginan saya adalah mewujudkan transfer yang hebat, tetapi dalam situasi sekarang hal itu tidak akan terjadi."

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Joey Veerman hampir berlabuh di FC Brentford

Sebagai syarat, Veerman menyebut klub yang bermain di kompetisi internasional, dan menegaskan: "Italia dan Spanyol akan cocok untuk saya, tetapi sayangnya klub-klub di sana tidak menunjukkan minat kepada saya." Hal itu memang sudah terjadi belakangan ini. Musim panas lalu, FC Brentford ingin membawanya ke Inggris, tetapi melewatkan tenggat klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya - Eindhoven menolak. Pada musim dingin, Veerman lalu bernegosiasi selama lebih dari dua pekan dengan Fenerbahce, tetapi ia tidak yakin untuk hengkang.

Kali ini situasinya berbeda bersama BVB. Veerman menyebutnya sebagai "klub yang luar biasa" dan "kesempatan fantastis" yang sudah ia tunggu "selama bertahun-tahun", bahkan sebelum ia membubuhkan tanda tangannya pada kontrak baru. Namun, tipe pemain seperti apa yang akan didapatkan klub Westfalen itu dari dirinya, yang mencetak 31 gol dan membuat 67 assist dalam 198 laga kompetitif untuk Eindhoven?

Seorang pemain yang di negara tetangga sudah sempat dibandingkan dengan Toni Kroos. Itu terjadi sebelum Euro 2024. "Saya pikir Joey memiliki kualitas yang tidak dimiliki siapa pun di Belanda," kata juara Eropa 1988 Arnold Mühren saat itu kepada Voetbal International. "Apa yang bisa dilakukan Kroos yang tidak bisa dilakukan Veerman? Veerman memainkan operan-operan yang sama seperti Kroos. Satu-satunya hal yang lebih dimiliki Kroos adalah pengalaman."

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Inilah kekuatan dan kelemahan Joey Veerman

Profil Veerman menutup salah satu kekurangan dalam skuad Dortmund, meski tidak 100 persen. Idealnya, BVB membutuhkan seorang gelandang bertahan murni di sisi Felix Nmecha yang kuat dalam duel maupun permainan, seorang pemain cerdas secara strategis dengan tipe quarterback. Veerman bukan sosok itu - ia lebih merupakan gelandang nomor delapan ketimbang gelandang nomor enam.

Meski begitu, pemain anyar ini langsung datang dengan ambisi jelas untuk menjadi starter. Terutama Marcel Sabitzer, yang kontraknya tinggal setahun lagi dan mungkin masih bisa dijual, serta Jobe Bellingham, kini harus lebih waspada. Sebab Veerman mampu langsung memberi dorongan yang jauh lebih baik dalam pembangunan serangan Borussia yang masih lemah.

Veerman terutama membawa kualitas kontrol bola dan akurasi operan yang luar biasa, yang memungkinkannya mendorong permainan ke depan. Ia punya visi yang bagus dan juga mampu melepaskan diri secara teknis di area tengah meski berada di bawah tekanan. Hal ini khususnya menjadi kabar sangat baik bagi Dortmund, karena dengan begitu para pemain ofensif bisa menawarkan diri satu lini lebih maju di ruang-ruang tempat mereka paling kuat.

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Joey Veerman terakhir kali menciptakan 25 peluang besar untuk Eindhoven

Veerman memainkan sepakbola dengan kesan santai tertentu. Saat sedang dalam performa terbaik, ia memancarkan rasa percaya diri, ketenangan, kemudahan teknis, dan keberanian untuk memainkan operan-operan yang lebih sulit. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ia termasuk salah satu pemain paling kreatif di Eredivisie. Pada musim juara 2023/24, ia menciptakan 130 peluang, 59 lebih banyak daripada pemain di peringkat kedua. Pada musim sebelumnya ada 93 peluang, termasuk 25 peluang besar.

Veerman berada dalam performa terbaik ketika ia memiliki ruang di depannya dan beberapa opsi untuk mengatur permainan. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya menggunakan kreativitas dari posisi yang lebih dalam. Ia tidak harus terus-menerus muncul di sekitar kotak penalti untuk tetap berbahaya. Itulah yang membuatnya menjadi gelandang yang cukup spesial: gelandang nomor delapan kreatif yang bisa membangun dan mengorganisasi permainan dari area dalam.

Namun, Veerman bukan pemain yang sangat dinamis. Ia bukan sosok yang terus-menerus menutup ruang besar, menekan lawan secara agresif, atau menutup celah dengan kecepatannya. Ia bukan perebut bola yang luar biasa bagus dan kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi gelandang yang paling eksplosif atau paling dominan secara fisik.

IMAGO

Joey Veerman bisa mengambil peran yang belakangan nyaris tak terisi di BVB

Meski begitu, ayah dua anak yang baru-baru ini merayakan pertunangannya itu sangat mendekati solusi yang diinginkan para petinggi Dortmund. "Kalau kami bermain dengan tiga bek, sebuah pertandingan juga bisa menjadi relatif alot jika di depannya masih ditempatkan seorang holding six," demikian direktur olahraga Ole Book sempat menggambarkan, sebelum kesepakatan dengan pemain Belanda itu rampung.

Mungkin justru di situlah peluang Veerman berada. Di Belanda, belakangan ini banyak dibicarakan soal apa yang konon tidak dimilikinya. Di Dortmund, sekarang yang terutama penting adalah apa yang ia bawa.

Dan itu sangat banyak: visi, kualitas operan, kreativitas, dan kemampuan mengendalikan permainan dari area dalam. Jika BVB berhasil memaksimalkan kekuatan-kekuatan itu dengan tepat, Veerman bisa mengambil peran di lini tengah yang belakangan nyaris tak terisi.

Joey Veerman: Sekilas perjalanan karier profesionalnya