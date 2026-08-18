Borussia Dortmund tampaknya menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran kecil. Dalam pengumuman resmi transfer Joey Veerman, yang datang dari PSV Eindhoven berkat klausul rilis senilai 22 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031, BVB sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang karakter gelandang tengah barunya itu.

Itu juga tampaknya memang keputusan yang tepat. Pasalnya, kata tersebut sudah menimbulkan cukup banyak kehebohan di sekitar pemain 27 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir. Titik awal perdebatan yang dibahas intensif di Belanda itu adalah sebuah konferensi pers yang berlangsung menjelang akhir Maret lalu.

"Karakter Joey itu... berbeda," kata Ronald Koeman, yang kini tidak lagi menjabat sebagai pelatih tim nasional, tentang Veerman saat itu. Bahkan saat itu Koeman sudah yakin: ia tidak akan memasukkan Veerman ke skuad Piala Dunia. "Saya berbicara dengan Joey dan mengatakan kepadanya bahwa untuk posisi gelandang bertahan kiri, dia bukan pilihan pertama maupun kedua saya," ujarnya. "Kalau semua pemain fit, dia tidak masuk pertimbangan untuk skuad Piala Dunia. Di posisinya, saya memilih tipe pemain lain."

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Joey Veerman: Pemberi assist terbaik Eredivisie 2024 dan 2026

Itu bukan pertama kalinya Koeman melakukan hal tersebut. Ada riwayat antara keduanya. Koeman sudah lebih dulu menarik keluar Veerman pada laga grup ketiga Euro 2024 melawan Austria, yang berakhir dengan kekalahan 2-3, saat skor masih 0-1 setelah baru 35 menit berjalan. Setelah itu Veerman memang masih tampil di babak 16 besar, perempat-final, dan semi-final, tetapi setelahnya ia tidak pernah dipanggil lagi.

"Itu situasi yang ekstrem," kata Koeman lima bulan lalu tentang keputusannya saat melawan Austria. "Saya bisa membayangkan bahwa bagi seorang pemain, sangat menyakitkan ditarik keluar setelah 35 menit. Bukan berarti saya berpikir: saya tidak menginginkan karakter seperti itu. Karakter memang berperan, tetapi ini pertama-tama adalah keputusan olahraga," tegas sang pelatih.

Veerman sendiri akhirnya kehilangan kesabaran pada akhir musim lalu. Pada musim itu ia menjadi juara bersama PSV untuk ketiga kalinya secara beruntun. Veerman menjalani musim terbaiknya dari empat tahun di Eindhoven. Ia mencetak delapan gol dan membuat 14 assist, tidak ada yang lebih baik di Eredivisie. Pada 2023/24 pun catatan 16 assist miliknya tidak terlampaui. Selain itu, pada musim lalu ia juga mencatat operan terbanyak ke sepertiga akhir lapangan, operan sukses terbanyak, dan operan terbanyak yang berujung peluang di seluruh liga.

De Telegraaf

Iklan "dengan karakter sejati": perselisihan antara Joey Veerman dan Ronald Koeman

"Saya rasa saya satu-satunya orang di Belanda yang benar-benar memperkirakan itu," kata Veerman kepada ESPN soal tidak masuknya dia ke skuad Piala Dunia. "Kalau konferensi pers seperti itu terus digelar dan dikatakan bahwa karakter saya tidak benar, lama-lama orang muak juga. Itu keputusan dia soal siapa yang dipanggil, tetapi dia jangan bilang bahwa karakter saya adalah masalahnya. Konferensi pers seperti ini sekarang mulai sedikit mengganggu saya. Dia tidak perlu menelepon saya lagi."

Puncak dari perselisihan itu datang dari Veerman. Sehari sebelum laga pertama Belanda di Piala Dunia melawan Jepang, sebuah iklan satu halaman penuh muncul di surat kabar De Telegraaf. Dalam iklan itu, Veerman mempromosikan merek jeans dan fesyen G-STAR, berdiri di tepi air dengan sebuah bola oranye di antara kedua kakinya. Di situ terpampang slogan: "Denim dengan karakter sejati."

Memang, Veerman kemudian mengatakan bahwa ia diberi tahu iklan itu baru akan diterbitkan tiga hari kemudian. Meski begitu, dia adalah sosok yang tidak menahan pendapatnya. Sedikit lebih dari sebulan lalu ia menjelaskan soal ambisinya untuk pindah: "Saat ini tidak banyak yang terjadi. Sebenarnya hampir tidak ada minat saat ini. Bisa mengganggu kalau terus-menerus ditanya mengapa saya belum pernah pindah. Lama-lama itu menguras saraf. Keinginan saya adalah mewujudkan transfer yang hebat, tetapi untuk saat ini itu tidak akan terjadi."

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Joey Veerman nyaris bergabung dengan FC Brentford

Sebagai syarat, Veerman menyebut klub yang bermain di kompetisi internasional, dan menegaskan: "Italia dan Spanyol akan cocok untuk saya, tetapi sayangnya klub-klub di sana tidak menunjukkan minat kepada saya." Hal itu juga terjadi belakangan ini. Namun, pada musim panas lalu FC Brentford ingin membawanya ke Inggris, tetapi melewatkan tenggat klausul rilis yang tercantum dalam kontraknya, sehingga Eindhoven menolak. Pada musim dingin, Veerman lalu bernegosiasi lebih dari dua pekan dengan Fenerbahce, tetapi ia tidak yakin untuk hengkang.

Kali ini berbeda dengan BVB. Veerman menyebut Dortmund sebagai "klub hebat" dan "kesempatan fantastis" yang telah ia tunggu "selama bertahun-tahun", bahkan sebelum membubuhkan tanda tangannya pada kontrak baru. Namun, tipe pemain seperti apa yang didapat klub Westfalen itu darinya, sosok yang mencetak 31 gol dan 67 assist dalam 198 pertandingan kompetitif untuk Eindhoven?

Seorang pemain yang di negara tetangga itu pernah dibandingkan dengan Toni Kroos. Itu terjadi sebelum Euro 2024. "Saya pikir Joey punya kualitas yang tidak dimiliki siapa pun lagi di Belanda," kata juara Eropa 1988 Arnold Mühren saat itu kepada Voetbal International. "Apa yang bisa dilakukan Kroos yang tidak bisa dilakukan Veerman? Veerman memainkan operan-operan yang sama seperti Kroos. Satu-satunya hal yang dimiliki Kroos lebih banyak adalah pengalaman."

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Inilah kelebihan dan kelemahan Joey Veerman

Profil Veerman menutup satu lubang dalam skuad Dortmund, meski tidak 100 persen. Idealnya, BVB membutuhkan seorang gelandang bertahan murni di samping Felix Nmecha, yang kuat dalam duel maupun permainan, seorang pemain cerdas secara strategis dengan tipe quarterback. Veerman bukan itu, ia lebih merupakan gelandang nomor delapan ketimbang gelandang nomor enam.

Meski begitu, pemain baru ini langsung datang dengan ambisi jelas untuk menjadi starter. Khususnya Marcel Sabitzer, yang kontraknya tinggal setahun lagi dan mungkin masih bisa dijual, serta Jobe Bellingham kini harus lebih waspada. Sebab, Veerman mampu segera memberikan dorongan yang jauh lebih baik dalam build-up Borussia yang masih lemah.

Veerman terutama membawa kualitas kontrol bola dan akurasi operan yang luar biasa, yang memungkinkannya mendorong permainan ke depan. Ia punya visi yang baik dan juga bisa melepaskan diri secara teknis dari tekanan di area tengah. Hal ini khususnya menjadi kabar sangat baik bagi Dortmund, karena dengan begitu para pemain ofensif satu lini di depannya bisa menawarkan diri di ruang-ruang tempat mereka paling kuat.

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Joey Veerman terakhir menciptakan 25 peluang besar untuk Eindhoven

Veerman memainkan sepakbola dengan keluwesan tertentu. Saat sedang dalam performa terbaik, ia memancarkan rasa percaya diri, ketenangan, kemudahan teknis, serta keberanian untuk memainkan operan-operan yang lebih sulit. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ia termasuk salah satu pemain paling kreatif di Eredivisie. Pada musim juara 2023/24, ia menciptakan 130 peluang, 59 lebih banyak daripada pemain di posisi kedua. Setahun sebelumnya jumlahnya 93 peluang, termasuk 25 peluang besar.

Veerman paling kuat ketika ia memiliki ruang di depannya dan beberapa opsi untuk mengatur permainan. Kelebihannya justru terletak pada kemampuannya menggunakan kreativitas dari posisi yang lebih dalam. Ia tidak harus terus-menerus muncul di sekitar kotak penalti untuk bisa berbahaya. Itu membuatnya menjadi gelandang yang cukup spesial: seorang nomor delapan kreatif yang bisa membangun dan mengorganisasi permainan dari lini yang lebih dalam.

Namun, Veerman bukan pesepakbola yang terlalu dinamis. Ia bukan tipe yang terus-menerus menutup ruang besar, menekan lawan secara agresif, atau menutup celah dengan kecepatannya. Ia bukan perebut bola yang luar biasa bagus dan mungkin tidak akan pernah menjadi gelandang yang paling eksplosif atau dominan secara fisik.

IMAGO

Joey Veerman bisa mengambil peran yang belakangan nyaris tak terisi di BVB

Meski begitu, solusi yang diinginkan petinggi Dortmund itu sangat mendekati sosok ayah dua anak tersebut, yang baru-baru ini merayakan pertunangannya. "Kalau Anda bermain seperti kami dengan tiga bek, permainan juga bisa menjadi relatif alot jika di depannya masih ditempatkan seorang holding six," demikian pernah digambarkan direktur olahraga Ole Book, sebelum kesepakatan dengan pemain Belanda itu rampung.

Mungkin justru di situlah peluang bagi Veerman. Di Belanda, belakangan banyak dibicarakan soal apa yang konon kurang dari dirinya. Di Dortmund, kini yang terutama akan jadi fokus adalah apa yang ia bawa.

Dan itu sangat banyak: visi, kualitas operan, kreativitas, dan kemampuan mengendalikan permainan dari lini yang lebih dalam. Jika BVB berhasil memaksimalkan kekuatan-kekuatan ini dengan tepat, Veerman bisa mengambil sebuah peran di lini tengah yang belakangan nyaris tak terisi.

Joey Veerman: Sekilas karier profesionalnya