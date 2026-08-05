Itu dilaporkan oleh Sport Bild. Menurut laporan tersebut, penjaga gawang utama berusia 40 tahun itu awalnya ingin mengambil jeda terlebih dahulu. Namun, kembali kemudian dalam peran sebagai penasihat disebut cukup memungkinkan baginya. Neuer dan Dreesen sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, memiliki hubungan yang dekat, dan rutin bertukar pikiran.

Neuer pada musim semi lalu kembali memperpanjang kontraknya selama satu tahun hingga 2027 - kemungkinan untuk terakhir kalinya. "Tampaknya memang sangat mengarah ke sana bahwa saya akan berhenti," katanya pekan lalu dalam pemusatan latihan di Tegernsee.

Pada musim depan, Neuer disebut akan menyerahkan lebih banyak pertandingan kepada pelapisnya sekaligus calon penerusnya, Jonas Urbig. Dan itu bukan hanya ketika Neuer harus diistirahatkan, tetapi juga secara sadar dalam laga-laga penting. Dengan begitu, pemain 22 tahun itu diharapkan terbiasa dengan tekanan dalam perannya di masa depan.

FC Bayern: Uli Hoeneß memuji Manuel Neuer

Keraguan terhadap kemampuan Neuer, terlepas dari usianya yang sudah tidak muda lagi, tampaknya sama sekali tidak ada di FC Bayern. "Manuel masih salah satu yang terbaik. Dia jelas kelas dunia," kata patron klub Uli Hoeneß kepada Sport Bild. "Dia bisa kembali memberi banyak hal untuk tim tahun depan. Manuel memiliki segala sesuatu dari segi karakter, juga menjadi teladan bagi para pemain muda. Dia ambisius dan tetap luar biasa penting bagi tim."

Setelah penampilannya yang mengecewakan di Piala Dunia bersama tim DFB, Neuer baru-baru ini menikmati libur khusus yang diperpanjang, sama seperti para pemain tim nasional lainnya. Pekan lalu ia kembali berlatih, dan saat ini ia berada di Asia bersama rombongan Munich. Namun, dalam laga uji coba melawan Jeju SK FC ia masih belum masuk skuad. Mungkin saja ia kembali ke bawah mistar gawang FC Bayern, setidaknya untuk sementara, pada Jumat saat laga uji coba melawan Aston Villa (14.00).