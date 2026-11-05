Dengan satu kalimat, Cristiano Ronaldo mengakhiri perdebatan yang berlangsung selama 22 tahun: "Hari ini saya datang untuk mengembalikan jersey nomor 7 kepada seluruh tim nasional kita." Dengan kata-kata ini, dalam video perpisahan yang diunggahnya hari Kamis melalui akun-akun resminya, sang Don mengumumkan pensiunnya dari level internasional setelah perjalanan yang dimulai pada 2003 dan berakhir di laga melawan Wales pada September lalu.

Pesannya jelas, sang roket dari Madeira menyerahkan obor dan meninggalkan jersey paling tersohor dalam sejarah Portugal dalam keadaan kosong di tim nasional yang kini dipimpin oleh Jorge Jesus. Namun, apa yang akan terjadi pada jersey ini sekarang? Dan mungkinkah ia ditarik secara permanen sebagai penghormatan kepada sang legenda?

Apa yang akan terjadi pada jersey nomor 7?

Jawaban praktisnya justru datang sebelum pertanyaan teoretisnya; sebab pada jeda internasional terakhir, begitu Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional sebelum laga melawan Denmark, Rafael Leao mengenakan jersey nomor 7, dan inilah gambaran paling mendekati apa yang akan terjadi di masa depan.

Menurut surat kabar "Record" Portugal, aturannya tidak menyisakan ruang kosong; sebab regulasi Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" mewajibkan setiap tim nasional menyerahkan daftar akhir bernomor yang terdiri dari 23 pemain hingga tengah malam sehari sebelum pertandingan.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Tidak boleh ada nomor yang dibiarkan kosong, seseorang pasti harus mengenakan nomor 7, dan hal yang sama berlaku untuk seluruh pertandingan resmi FIFA.

Ini berarti jersey nomor 7 akan tetap beredar, dan akan dikenakan oleh pemain baru di setiap pemusatan latihan, suatu hal yang tidak aneh, karena sepanjang perjalanan Ronaldo sendiri, jersey itu dikenakan saat ia absen oleh nama-nama besar seperti Nani, Ricardo Quaresma, Fabio Coentrao, Andre Silva, Bruma, Ricardo Horta, dan Miguel Veloso, sementara nama-nama seperti Pedro Neto dan Trincao tetap berada di bangku cadangan dengan nomor yang sama.

Veto FIFA: mengapa jersey tidak bisa ditarik?

Di sinilah veto yang mengejutkan itu muncul, sebab dari sisi regulasi, Federasi Sepak Bola Internasional melarang keras penarikan dan pemblokiran nomor pada tim nasional putra, sebesar apa pun sosok pemainnya.

Bahkan usulan emosional yang dilontarkan legenda Paulo Futre pada Oktober lalu dalam acara penghargaan Yayasan Olahraga, ketika ia berkata: "Seandainya saya berada di federasi sepak bola, saya akan menarik jersey nomor 7, Cristiano harus keluar dengan cara yang besar", berbenturan dengan tembok hukum ini. FIFA tidak mengizinkan penghormatan melalui pemblokiran nomor di tim nasional, sementara mengizinkannya di klub.

Preseden penolakan: dari Maradona hingga Messi

Portugal bukan yang pertama kali mencoba, dan hasil dari upayanya akan sama dengan hasil semua pihak yang mendahuluinya.

Maradona: pada tahun 2001, Federasi Sepak Bola Argentina mengajukan permohonan resmi untuk menarik jersey nomor 10 sebagai penghormatan kepada Diego Maradona. FIFA menolak permohonan itu secara tegas, dan hasilnya Ariel Ortega mengenakan jersey legendaris yang sama di Piala Dunia 2002.

Messi: skenario yang sama berulang persis dengan Lionel Messi. Setelah ia mengumumkan pensiunnya, Federasi Sepak Bola Argentina meminta agar jersey nomor 10 miliknya ditarik, dan permohonan itu kembali ditolak dengan alasan hukum yang sama.

Marc-Vivien Foe: kasus yang paling menyentuh sisi kemanusiaan adalah milik pemain Kamerun yang meninggal akibat serangan jantung di lapangan pada Piala Afrika 2003. Kamerun berupaya menarik jersey nomor 17 miliknya, namun FIFA menolaknya, sementara klub-klub mengizinkan hal itu sehingga Manchester City menarik jersey nomor 23 miliknya dan Lens menarik jersey nomor 17 miliknya, karena regulasi klub berbeda.

Oleh karena itu, kisah Ronaldo sendiri dengan nomor-nomor membuktikan bahwa jersey tidak bergantung pada satu pemain, sebab penampilan pertamanya adalah dengan jersey nomor 16 di Chaves, lalu ia mengenakan nomor 17 sejak Euro 2004 hingga Piala Dunia 2006, nomor yang membuatnya bersinar sampai pensiunnya Luis Figo, pemilik historis nomor 7, dan baru sejak 2007 nomor 7 menjadi miliknya.

Kini, era nomor 7 bersama Ronaldo telah berakhir, tetapi nomor 7 itu sendiri tidak akan berakhir, ia akan mencari pewaris baru, karena aturan FIFA tidak mengenal legenda ketika menyangkut soal nomor.