Luke Littler dalam wawancara dengan The Sun menyebut dirinya untuk sementara sebagai olahragawan terbaik tahun ini. Pebulu tangkis dart asal Inggris itu juga mendapat pertanyaan soal Lamine Yamal dan tidak menghemat kritik untuk talenta top Spanyol tersebut.

Tabloid Inggris itu bertanya kepada petenis dart nomor satu dunia berusia 19 tahun tersebut apakah saat ini dia adalah olahragawan paling dominan. Littler menilai hal itu sulit ditentukan dan juga menunjuk petenis Jannik Sinner sebagai salah satu kandidat.

"Tentu saja Spanyol telah menjuarai Piala Dunia dan semua orang membicarakan Yamal," kata pemain Inggris itu tentang penyerang Barcelona tersebut.

"Tetapi apa yang sebenarnya benar-benar sudah dia tunjukkan? Di Piala Dunia dia mungkin hanya mencetak satu gol dan juga cuma memberikan satu assist," nilai Littler.

"Apakah dia pemain 19 tahun terbaik di dunia? Tidak, dia bukan," lanjut pemain dart itu, yang sangat percaya diri dengan kualitasnya sendiri. "Selama saya terus menang, bermain bagus, dan meraih trofi, itu satu-satunya yang penting."

Yamal kembali penting bagi Barcelona pada musim lalu. Meski dibekap cedera, dia mencatatkan 16 gol dan 12 assist dalam 28 pertandingan LaLiga. Di Piala Dunia dia membukukan satu gol dan satu assist.

Pemain berusia 19 tahun itu kini sudah memiliki lemari trofi yang mengesankan. Bersama Barcelona, dia tiga kali menjadi juara liga, dua kali memenangi Piala Super Spanyol, dan satu kali meraih Copa del Rey. Bersama Spanyol, dia memenangi Piala Eropa dan Piala Dunia.