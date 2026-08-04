Luke Littler menyebut dirinya dalam wawancara dengan The Sun untuk sementara sebagai atlet terbaik tahun ini. Darter Inggris itu juga mendapat pertanyaan tentang Lamine Yamal dan tidak menghemat kritik untuk talenta top Spanyol tersebut.

Tabloid Inggris itu menanyakan kepada petenis nomor satu dunia berusia sembilan belas tahun tersebut apakah saat ini ia adalah atlet paling dominan. Littler merasa hal itu sulit dinilai dan juga menyebut petenis Jannik Sinner sebagai salah satu kandidat.

"Tentu saja Spanyol telah menjuarai Piala Dunia dan semua orang membicarakan Yamal," kata pria Inggris itu tentang penyerang FC Barcelona tersebut.

"Tapi sebenarnya apa yang benar-benar sudah ia tunjukkan? Mungkin dia hanya mencetak satu gol di Piala Dunia dan juga cuma memberi satu assist," nilai Littler.

"Apakah dia pemain terbaik berusia sembilan belas tahun di dunia? Tidak, dia bukan," lanjut sang darter, yang sangat percaya diri dengan kualitasnya sendiri. "Selama saya terus menang, bermain bagus, dan meraih trofi, itu satu-satunya hal yang penting."

Yamal kembali menjadi sosok penting untuk Barcelona musim lalu. Meski diganggu cedera, ia mencatatkan 16 gol dan 12 assist dalam 28 pertandingan LaLiga. Di Piala Dunia, ia menorehkan satu gol dan satu assist.

Pemain berusia sembilan belas tahun itu kini sudah memiliki lemari trofi yang mengesankan. Bersama Barcelona ia tiga kali menjadi juara liga, dua kali memenangi Piala Super Spanyol, dan sekali merebut Copa del Rey. Bersama Spanyol, ia menjuarai Piala Eropa dan Piala Dunia.