‘Apa saya gila?!’ Jurgen Klopp tanggapi pertanyaan soal kedalaman lini belakang jelang Jerman melawan Belanda

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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp membela kebijakan rotasi skuadnya dan memuji kedalaman lini belakang timnya. Klopp membahas pemilihan pemain berdasarkan taktik menjelang laga penentuan UEFA Nations League melawan Belanda.

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Klopp jaga intensitas skuad jelang ujian melawan Belanda

Jerman menghadapi laga terakhir Grup A2 UEFA Nations League melawan Belanda dengan mengetahui bahwa kemenangan di Berlin akan memastikan tempat di perempat-final. Pelatih kepala Jurgen Klopp menghadapi pertanyaan yang tak terelakkan soal pemilihan pemainnya, terutama setelah mencadangkan Nico Schlotterbeck dan memilih Malick Thiaw saat melawan Serbia untuk menghadapi taktik bola panjang.

Belanda diperkirakan akan mengandalkan pendekatan teknis berbasis penguasaan bola, sehingga penyesuaian taktik lebih lanjut pun diperkirakan terjadi.

Klopp tetap berkomitmen penuh menjaga intensitas fisik yang tinggi sepanjang 96 menit melalui rotasi yang terencana.

Utamakan kontribusi sepanjang laga, bukan hanya susunan pemain awal

Saat ditanya wartawan soal pemilihan pemain dan apakah pemain yang tampil menonjol dijamin langsung menjadi starter, Klopp menjelaskan pendekatan menyeluruhnya terhadap pengelolaan skuad dan pola pikir tim.

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“Saya sudah mengambil keputusan, tetapi saya tidak akan memberi tahu kalian. Pada prinsipnya, dalam hidup, jika seseorang bermain sangat baik, peluangnya untuk bermain lagi tentu meningkat. Namun, Anda tidak harus selalu langsung memainkannya sebagai starter beberapa hari kemudian; semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat,” kata Klopp.

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“Bagi saya, yang terpenting adalah tim bisa mempertahankan intensitas tinggi selama 95 hingga 96 menit. Pemain yang memulai pertandingan itu penting, tetapi tidak jauh lebih penting daripada pemain yang menuntaskannya di akhir laga.”

Klopp tak merasa perlu menetapkan hierarki kaku di lini belakang

Klopp juga dengan tegas membela pilihan bek tengah Jerman. Ia menegaskan tim nasional memiliki kedalaman dan fleksibilitas luar biasa di jantung pertahanan.

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“Saya tahu kalian mungkin menganggap saya gila karena selalu bersikap positif mengenai situasi ini. Namun, saya menghabiskan banyak waktu dalam beberapa bulan terakhir untuk menonton video para bek, bahkan tanpa niat membeli mereka. Posisi bek tengah adalah area yang membuat saya merasa tim kami sangat, sangat, sangat aman,” tegas Klopp.

“Para pemain di sini adalah pemain papan atas. Waldemar Anton sedang cedera dan berada di rumah, dan dia juga pemain papan atas. Belum lagi generasi U-21 yang menanti di bawah. Saya tidak melihat perlunya menetapkan hierarki yang kaku saat ini.”

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Fleksibilitas taktik menghadapi lawan yang mengandalkan teknik

Klopp menjelaskan bahwa susunan lini belakangnya akan tetap fleksibel, menyesuaikan diri dengan karakteristik fisik dan taktik setiap lawan.

Baik dengan kembali memainkan bek yang mumpuni secara teknik maupun menurunkan pemain spesialis untuk menghadapi tipe penyerang tertentu, Klopp sudah memantapkan rencana permainannya.

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Jerman sepenuhnya siap menjalankan rencana pelatihnya dan meraih kemenangan yang menegaskan kekuatan mereka di Berlin.