Ia "sangat puas", kata pria 59 tahun itu setelah hasil imbang 0-0 di Yunani pada Minggu malam kepada RTL, "karena saya tahu dari mana kami berangkat." Dan Klopp menambahkan: "Kalau seminggu lalu ada yang bilang kepada saya bahwa kami bisa memainkan babak pertama seperti itu, saya tidak akan percaya, karena saya belum pernah melihat hal seperti itu. Anak-anak tampil luar biasa."

Khususnya pada babak pertama di Thessaloniki, susunan pemain Klopp yang mengalami perubahan di tiga posisi dibandingkan kemenangan 2-0 atas Serbia pada Kamis lalu hampir mendominasi sesuka hati. Hanya dalam penyelesaian akhir atau umpan terakhir sebelumnya yang kurang sedikit presisi, seperti misalnya pada winger kiri Freiburg yang tampil sangat menonjol, Derry Scherhant.

Selain itu, tim Jerman juga sedikit kurang beruntung ketika gol yang sempat dikira menjadi 1-0 dari Jonathan Burkardt dianulir karena handball lebih dahulu oleh Tom Bischof, sebuah aksi yang menurut Klopp "akan saya biarkan jalan", tetapi juga tidak ingin ia beri perhatian berlebihan.

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Bagaimana kesimpulan Jürgen Klopp soal jeda internasional ini?

Sebaliknya, ia menarik kesimpulan dari empat laga pertamanya sebagai pelatih tim nasional dan tidak bisa menyembunyikan kepuasan tertentu serta rasa puasnya.

"Apa saja yang tidak dikatakan tentang kami orang Jerman? Bagaimana kami bermain, apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak bisa kami lakukan?" kata Klopp. "Kami menunjukkan beberapa tanda bahwa kami bisa melakukan berbagai hal dengan lebih baik daripada yang dipercaya saat ini. Saya sangat senang untuk anak-anak ini, saya senang untuk semua orang, karena kami memang juga ingin menunjukkan tanda itu. Kami ingin mengubah sesuatu, kami ingin mendorong sesuatu."

Secara khusus, ia memuji lini tengahnya, yang seperti saat melawan Serbia terdiri dari gelandang bertahan Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof (keduanya Bayern Munich) serta gelandang serang Florian Wirtz. Klopp menyebut penampilan Wirtz "luar biasa".

Bagaimana kelanjutan Jerman di Nations League?

Dalam 14 hari ke depan, kata Klopp, mereka akan "menganalisis dengan tenang" empat pertandingan terakhir dengan dua skuad yang berbeda.

Pada November (13 dan 16), akan ada laga di Serbia dan di kandang melawan Belanda. Untuk lolos ke perempat final, tim Jerman pada dasarnya membutuhkan dua kemenangan agar masih bisa menyalip Yunani atau Oranje.

Meski nanti Klopp akan menjalani tugas itu dengan skuad "normal" yang terdiri dari 23 atau 24 pemain, ia menegaskan mantra yang dipegangnya, bahwa "pintu terbuka lebar untuk siapa pun".