Apa saja fitur gameplay baru yang ada di EA Sports FC 26?

EA Sports FC 26 menghadirkan simulasi sepak bola yang direimaginasikan, menanggapi masukan komunitas dengan mekanika yang lebih tajam dan imersi yang lebih dalam. Di intinya terdapat sistem gameplay dual-preset - Kompetitif dan Autentik - yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan, baik Anda menyukai aksi online yang cepat atau pertandingan offline yang realistis dan strategis.

Di sini, GOAL mengulas fitur gameplay baru yang akan diperkenalkan dalam EA Sports FC 26.

Dua preset gameplay yang berbeda

Preset Kompetitif, dirancang untuk mode seperti Ultimate Team dan Clubs, menekankan kecepatan, umpan yang tajam, dan kontrol yang halus.

Harapkan distribusi bola yang lebih cepat, rebound kiper yang lebih cerdas, dan tempo permainan yang menghargai permainan yang terampil. Di sisi lain, preset Authentic ditujukan untuk mode Career dan Manager, menghadirkan realisme melalui perilaku pertahanan yang disiplin, tingkat keberhasilan tendangan sudut yang autentik, dan animasi kerumunan yang autentik di sekitar gawang.

Peningkatan gameplay inti

Semua hal, mulai dari menggiring bola hingga umpan, akan disempurnakan agar terasa lebih memuaskan.

Pemain akan merasakan sprint yang eksplosif, transisi yang lancar, dan kontrol bola yang lebih ketat. Pertahanan juga mengalami transformasi - tekel yang tepat waktu kini secara konsisten menghasilkan penguasaan bola yang bersih, mengurangi pantulan bola yang terkenal.

Penjaga gawang mendapat manfaat dari penyempurnaan AI dan penempatan berbasis machine learning, menghasilkan reaksi yang lebih presisi dan defleksi penyelamatan yang terkontrol.

PlayStyles, peran pemain, dan aksesibilitas

Untuk pertama kalinya, FC 26 memperkenalkan PlayStyles dan Peran Pemain, menawarkan kedalaman dan personalisasi dalam cara pemain beraksi di lapangan. Anda dapat mendefinisikan gaya unik setiap pemain dan membuka fitur khas seiring waktu. Peningkatan aksesibilitas, seperti Mode Kontras Tinggi dan pengaturan saturasi lapangan, memastikan game ini dapat dimainkan dan dinikmati oleh berbagai pengguna.

Inovasi Mode Karier dan Manajer

Pengalaman Karier Manajer mendapatkan lapisan keterlibatan baru melalui tantangan langsung yang mensimulasikan skenario dunia nyata.

Baik Anda mengelola klub atau mengarahkan karier bermain Anda sendiri, acara dinamis ini memperkenalkan alur cerita yang terus berkembang dan hadiah-hadiah menarik.

Pasar Manajer kini bereaksi seiring waktu saat manajer baru masuk ke lapangan, mengubah lanskap taktis musim demi musim.

Mode Klub dan “Be-A-Goalkeeper”

Mode Klub telah menerima pembaruan menarik, termasuk acara langsung dinamis dengan aturan alternatif dan gameplay Rush yang diperbarui. Anda kini dapat bergabung dengan hingga tiga klub sekaligus. Yang paling menonjol, FC 26 memperkenalkan pengalaman “Be-A-Goalkeeper” dalam Clubs Rush, memungkinkan Anda mengambil peran sebagai barisan pertahanan terakhir - fitur yang belum pernah ada sebelumnya dalam mode ini.

Presentasi dan Antarmuka Pengguna

Presentasi ditingkatkan dengan perbaikan halus namun berdampak. HUD baru di layar menampilkan preferensi kaki dan peringkat gerakan keterampilan setiap pemain, membantu keputusan taktis selama permainan. Gol dirayakan dengan overlay dinamis, sementara visual stadion menjadi lebih mendalam dengan pencahayaan yang lebih kaya dan detail lingkungan yang realistis.

Ultimate Team: Acara Langsung, Turnamen, dan Gauntlet

Ultimate Team menghadirkan beragam jenis acara, termasuk Acara Langsung dengan aturan dan kriteria masuk yang bervariasi, struktur turnamen klasik yang dilanjutkan, dan "Gauntlet" yang baru - tantangan non-eliminasi yang mengharuskan rotasi skuad di beberapa pertandingan. Penambahan ini membawa variasi, tuntutan strategis, dan peluang hadiah baru ke dalam mode ini.

EA Sports FC 26 menghadirkan pengalaman sepak bola yang lebih halus dan responsif. Dengan dua preset gameplay yang unik, dasar-dasar permainan yang diperhalus di seluruh lapangan, dan mode-mode yang diperkaya dengan personalisasi dan kedalaman strategis, FC 26 memenuhi kebutuhan baik pemain online yang kompetitif maupun penggemar simulasi yang mengutamakan realisme. Ini mewakili evolusi yang terencana dengan baik, didasarkan pada masukan komunitas dan peningkatan kemudahan bermain.

