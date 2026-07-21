Pelatih baru Portugal, Jorge Jesus, mengungkap rencananya terkait sang kapten Cristiano Ronaldo, menegaskan bahwa dia akan tetap menjadi simbol negara, dan namanya akan tetap abadi dalam sejarah.

Jesus menangani Portugal, menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, setelah perjalanan timnas berakhir di Piala Dunia 2026, di tangan timnas Spanyol yang menjadi juara di babak 16 besar, dengan kekalahan (1-0).

Ronaldo (41 tahun) menuai banyak kritik sepanjang perjalanan Piala Dunia, di mana dia mencetak 3 gol, dan sebagian orang menilai bahwa dia telah menjadi beban bagi timnas Portugal.

Jesus mengatakan dalam pernyataan kepada saluran Canal 11: "Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi timnas maupun bagi saya secara pribadi. Adapun soal kontroversi yang beredar, setiap orang berhak atas pendapatnya masing-masing".

Dia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": Ketika tiba waktunya mengambil keputusan, saya akan berbicara secara individu dengan Cristiano dan dengan semua pemain lainnya".

Dia melanjutkan: "Cristiano adalah simbol Portugal, dan namanya akan diabadikan dalam sejarah, dan saya sangat menikmati bekerja bersamanya (di Al Nassr Arab Saudi). Saya tidak menilai pemain berdasarkan usianya, dan ini juga berlaku untuk Cristiano".

Jesus, mantan pelatih Benfica, Al Hilal, dan Al Nassr Arab Saudi, menegaskan bahwa daftar pemain yang dipanggil untuk laga UEFA Nations League pertama melawan Wales pada 24 September tidak akan jauh berbeda dari skuad Piala Dunia 2026.

Dia menjelaskan: "Sebagian orang mungkin mengira bahwa pelatih baru akan datang dan melakukan banyak perubahan pada pemain. Tapi itu tidak akan terjadi. Saya tidak naif. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk memanggil banyak pemain yang tidak terpilih untuk skuad ini. Tidak ada banyak pemain untuk dipilih".

Dia mengisyaratkan: "Selama empat tahun mendatang, pemain-pemain baru pasti akan bermunculan. Dan skuad (untuk UEFA Nations League) tidak akan jauh dari skuad Piala Dunia 2026. Dua atau tiga pemain baru, kira-kira begitu".

Jesus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan tegas kepada para pemainnya di masa depan dengan mengatakan: "Jika timnas tidak menampilkan performa yang lebih baik daripada yang ditampilkannya di Piala Dunia, maka saya tidak akan mampu menampilkan performa yang lebih baik. Saya dan tim pelatih saya perlu menjalani lebih banyak pertandingan, kalau tidak kami akan tetap berada di sini memelihara mimpi yang menghantui kami sejak bertahun-tahun".

Dia menutup: "Kami punya pemain-pemain hebat, tetapi kami belum meraih banyak pencapaian. Kami memenangkan Piala Eropa sepuluh tahun lalu, dan kami memenangkan UEFA Nations League dua kali, yang memang bukan turnamen terpenting, tetapi paling sulit, karena Anda selalu menghadapi timnas-timnas Eropa terbaik. Baru tahun lalu, timnas Portugal, Prancis, Jerman, dan Spanyol mencapai final".