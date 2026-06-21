Apa rencanamu untuk menghentikan Mbappé?.. Pelatih Irak: Kami akan menanyakan kemungkinan menurunkan 3 kiper

Pelatih tim nasional Irak asal Australia, Graham Arnold, bercanda mengenai cara menghentikan penyerang Prancis, Kylian Mbappé, menjelang pertandingan antara kedua tim pada Selasa dini hari mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Irak kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Norwegia (4-1), sementara Timnas Prancis menang atas Senegal (3-1), dalam pertandingan di mana Mbappé, bintang Real Madrid, mencetak dua gol.

Arnold ditanya dalam konferensi pers menjelang laga melawan Prancis mengenai rencananya untuk menghentikan Mbappé, dan ia menjawab dengan bercanda seperti dilansir jaringan "RMC" Prancis: "Kami akan menanyakan apakah kami bisa menurunkan tiga kiper."

Di sisi lain, Arnold memuji Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, dengan mengatakan: “Dia pelatih yang hebat, dan sosok yang luar biasa. Para pemain pasti ingin menampilkan sesuatu yang istimewa di Piala Dunia terakhirnya.”

Arnold menilai timnas Prancis sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia, namun ia menambahkan: “Kami datang untuk bermain dan menunjukkan gaya permainan kami di hadapan mereka. Laga melawan Norwegia sudah berlalu, dan kami mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Prancis.”

Ia menambahkan: “Saya menjalani setiap pertandingan dengan mentalitas untuk menang, dan berusaha menanamkan pemikiran ini kepada para pemain. Hingga saat ini, kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi kiper utama saat melawan Prancis.”