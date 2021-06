Apa Rahasia Diet, Olahraga & Kebugaran Cristiano Ronaldo?

Bintang Juventus ini terkenal sebagai salah satu pemain paling atletis dalam sejarah sepakbola, tetapi bagaimana ia mencapai kondisi puncaknya?

Tidak ada pemain di dunia sepakbola yang mendapat pujian lebih banyak atas kualitas fisik dan dedikasinya terhadap profesinya selain Cristiano Ronaldo.

Bintang Juventus dan Portugal ini memiliki serangkaian keterampilan atletik yang luar biasa, menggabungkan kecepatan dan kelincahan yang cekatan dengan kemampuan dan kekuatan lompatan kelas elite.

Ronaldo tidak dilahirkan dengan bakat-bakat alami seperti itu; kondisi fisik luar biasa yang kita lihat sekarang ini adalah transformasi nyata dari remaja kurus yang tiba di Manchester United dari Sporting CP pada 2003 silam.

Jadi, bagaimana perjuangan atlet luar biasa sekaligus pemenang lima Ballon d'Or itu?

Dengan bantuan 15 tips kebugaran yang diungkapkan Ronaldo, Goal melihat rahasia di balik kekuatan dan kecepatannya.

Bagaimana Cristiano Ronaldo berlatih?

Hal pertama yang utama: mulailah dengan pemanasan untuk mengurangi risiko cedera. "Dalam latihan kami melakukan beberapa putaran di lapangan, peregangan dan latihan pemanasan kardio," jelas Ronaldo.

"Pastikan Anda melakukan hal serupa dalam latihan Anda, bahkan jika itu jogging ke gym atau pemanasan di treadmill atau sepeda."

Saat di gym, latihan utama Ronaldo dibagi antara latihan kardiovaskular - seperti lari dan dayung - dan angkat beban. "Gabungkan," saran Ronaldo - sama halnya seperti itu, penting untuk memastikan semua area tubuh menjadi sasaran dan latihan meningkatkan kekuatan dan stamina.

Di lapangan, fokusnya adalah pada latihan intensitas tinggi yang mencerminkan situasi pertandingan. "Kami melakukan banyak latihan sprint dalam latihan dan itu dapat dimasukkan ke dalam porsi latihan Anda, entah berada di gyp atau di luar ruangan," kata Ronaldo. "Coba dan tambahkan ke setiap latihan yang Anda lakukan."

Latihan tidak terbatas pada waktu yang dihabiskan Ronaldo di fasilitas latihan. "Cocok untuk berolahraga di mana pun Anda bisa," tambahnya.

"Anda bisa membentuk otot perut di kamar tidur saat bangun pagi atau sebelum tidur. Jika sudah menjadi rutinitas maka akan lebih mudah karena akan menjadi kebiasaan."

Apa saja yang dimakan Cristiano Ronaldo?

Tidak ada gunanya memiliki mobil terbaik jika Anda tidak memasukkan bahan bakar yang tepat ke dalamnya.

Ronaldo, tidak mengherankan, melakukan dietnya dengan sangat serius. "Olahraga yang baik harus dikombinasikan dengan pola makan yang baik," katanya. "Saya makan makanan berprotein tinggi, dengan banyak karbohidrat gandum, buah dan sayuran, dan menghindari makanan manis."

Pemain internasional Portugal itu memiliki ahli gizi pribadi yang telah bekerja dengannya sejak di Real Madrid, makan enam kali sehari - atau satu setiap tiga sampai empat jam.

Ia sangat menyukai ikan - terutama ikan todak, bass laut, dan ikan air tawar – dan hidangan favoritnya adalah bacalhau a braz, yang merupakan campuran cod, bawang, kentang yang diiris tipis dan telur orak-arik. Ia juga makan banyak buah dan protein tanpa lemak. Di restoran, Ronaldo mengatakan ia sering memesan steak dan salad, dan tidak pernah sesuatu yang bekas dibekukan - semua yang dimakannya selalu segar.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Untuk sarapannya, Ronaldo menyukai keju, ham, yoghurt rendah lemak bersama banyak buah serta roti panggang alpukat.

"Makan secara teratur," lanjut Ronaldo. "Jika Anda berlatih secara rutin, penting untuk menjaga level energi tetap tinggi dengan mengisi bahan bakar tubuh Anda agar menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kadang-kadang saya makan hingga enam porsi kecil sehari untuk memastikan saya memiliki energi yang cukup untuk melakukan setiap sesi di level top."

Hidrasi juga penting - "minum air sangat penting," tegas Ronaldo - namun salah satu pengorbanan yang ia lakukan untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi prima adalah menghindari alkohol dan minuman berkarbonasi.

Pada 2021 ini, ia menjadi sorotan setelah menyingkirkan minuman ringan Coca-Cola di Euro 2020 dan mendesak orang untuk "minum air" sebagai gantinya.

Rahasia apa lagi yang dimiliki Cristiano Ronaldo?

Hidup sehat bukanlah sesuatu yang dijalani Ronaldo dalam beberapa jam setiap harinya - namun merupakan gaya hidupnya sehari-hari.

Itu bukan hanya tantangan fisik tetapi juga mental. "Belajarlah untuk melatih pikiran dan tubuh Anda," kata Ronaldo. "Kekuatan mental sama pentingnya dengan kekuatan fisik dan akan membantu Anda mencapai tujuan Anda."

"Disiplin. Menjaga diri Anda tetap termotivasi dan berpegang teguh pada rutinitas Anda adalah kuncinya. Bagi saya, tidak ada ruang untuk bersantai jadi saya harus tegas."

Anda dapat membantu diri Anda sendiri dengan menetapkan tujuan dan bekerja dengan teman latihan, menambahkan daya saing dan kompetisi ke rutinitas Anda.

Ketika tidak berolahraga, Ronaldo mencoba untuk mempertahankan gaya hidup yang santai dan tenang terlepas dari ketenarannya yang luar biasa.

"Latihan dan sesi fisik adalah yang paling penting, tetapi menjalani gaya hidup santai membantu Anda menjadi yang terbaik yang Anda bisa, secara fisik dan mental," jelas Ronaldo. "Saya menghabiskan waktu luang saya dengan keluarga dan teman-teman, yang membuat saya santai dan dalam pola pikir positif."

Sesuatu yang unik dalam pola kebugaran Ronaldo adalah ia tidak tidur selama delapan jam sehari seperti pada umumnya. Sebaliknya, ia memilih untuk tidur siang selama 90 menit lima kali sehari.

Kata Profesor Littlehales dalam bukunya "Sleep: The Myth of 8 Hours, the Power of Naps... and the New Plan to Recharge Your Body and Mind": lebih baik bagi atlet untuk tidur lima kali setiap hari yang terdiri dari masing-masing 90 menit bukannya tidur semalam penuh.

Menurut Daily Mail, Ronaldo menanggapi saran istirahat jenis ini dengan serius.