Klub Al-Ahli Saudi menerima pukulan telak dalam upayanya menunjuk pengganti Matthias Jaissle, setelah pelatih asal Spanyol Marcelino Garcia Toral menolak tawaran melatih dua kali juara Liga Champions Asia tersebut, dan lebih memilih menunggu peluang yang lebih besar di Eropa.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa Al-Ahli telah menetapkan pilihannya pada mantan pelatih Villarreal itu, dengan menganggapnya sebagai "kandidat ideal" untuk memimpin tim merah, berdasarkan rekomendasi dari direktur olahraga Rui Pedro Braz, mantan direktur Benfica Portugal antara tahun 2021 dan 2025.

Braz menunjukkan keyakinan besar terhadap gaya kerja Marcelino serta "caranya" yang khas dalam mengembangkan para pemain dan meningkatkan nilai pasar mereka, di mana ia sebelumnya pernah melatih bintang-bintang terkemuka seperti Santi Cazorla, Ander Herrera, Goncalo Guedes, dan Luis Alberto, ditambah 3 juara dunia bersama Spanyol yaitu Rodri, Ferran Torres, dan Nico Williams.

Setelah beberapa pertemuan antara kedua belah pihak, pelatih asal Spanyol itu memilih menolak tawaran tersebut meski tertarik dengan gagasan melatih juara Asia, serta motivasi tambahan berupa tampil di Piala Dunia Antarklub, dan lebih memilih berkomitmen pada rencana pribadinya yang telah ia susun setelah meninggalkan Villarreal.

Rencana Marcelino berpusat pada upaya terus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan tujuan meraih, dalam waktu dekat, sebuah posisi kepelatihan di salah satu klub elite Eropa, sebuah langkah yang mencerminkan ambisinya untuk kembali ke kancah benua Eropa melalui pintu utamanya.

Pelatih asal Spanyol itu diperkirakan tidak akan kekurangan tawaran pada periode mendatang, dan tujuan berikutnya tampak jelas mengarah ke Eropa, sehingga menempatkan Al-Ahli pada tugas mencari alternatif lain untuk memimpin tim pada fase mendatang.